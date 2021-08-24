Ученые посчитали вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19

Люди, не вакцинированные от коронавируса, имеют повышенную вероятность госпитализации от COVID-19, чем граждане с прививкой. Вероятность госпитализации у не вакцинированного человека вырастет в 29 раз по сравнению с привитым человеком.

У вакцинированного человека вероятность заражения коронавирусом снижается в пять раз, чем у непривитого. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Эксперты отметили, что в Лос-Анджелесе четверть случаев заражения приходится привитых граждан. Около 71% заражений пришлось на не вакцинированных жителей. Остается 3% граждан, не прошедших полную вакцинацию.

Специалисты также заключили, что общая эффективность вакцины от коронавируса снизилась до 66% вне зависимости от периода вакцинации. Ранее, в мае, уровень защиты достигал 92%.

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