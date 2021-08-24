Ученые выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни

Ученые из Австралии провели исследования влияния антибиотиков на продолжительность жизни. Эксперимент проводился на мышах. По предварительным результатам, на продолжительность жизни влияют не только антибиотики, но и то, как человек их принимает.

Группа ученых из австралийского университета провела эксперимент на мышах. Проводился анализ связи между типом микробиома, заселяющего кишечник после применения антибиотиков.

Руководитель исследовательской группы Дэвид Линн заявил, что впервые удалось отследить изменение микробиома кишечника после приема антибиотиков в раннем возрасте. Отмечается, что в этом возрасте прием антибиотиков оказывает влияние на протяжении всей жизни.

В более позднем возрасте при приеме антибиотиков происходит сильное воспаление тканей, в том числе крови, печени и мозга. Восстановление микробима после применения антибиотиков составило около трех недель. Однако разница в продолжительности жизни между мышами раннего и позднего возраста составила 102 недели.

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