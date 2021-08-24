EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Проценко рассказал, что в России недостаточно вакцинированных от COVID-19
Власти Ленобласти проведут проверку о лжевакцинации во Всеволожске
В России впервые появилась возможность решить жилищный вопрос
Медведев: "Нужно добиться одинакового уровня жизни во всех регионах"
Эксперт дала рекомендации по сбору грибов
В Курской области нашли обломки советского штурмовика ИЛ
Шойгу: "Талибам* досталось огромное количество оружия"
ЕС заморозил помощь Афганистану в размере миллиарда евро
Путин пообещал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги

Ученые выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни

Здоровье

Ученые из Австралии провели исследования влияния антибиотиков на продолжительность жизни. Эксперимент проводился на мышах. По предварительным результатам, на продолжительность жизни влияют не только антибиотики, но и то, как человек их принимает.

Ученые выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни

Группа ученых из австралийского университета провела эксперимент на мышах. Проводился анализ связи между типом микробиома, заселяющего кишечник после применения антибиотиков.

Руководитель исследовательской группы Дэвид Линн заявил, что впервые удалось отследить изменение микробиома кишечника после приема антибиотиков в раннем возрасте. Отмечается, что в этом возрасте прием антибиотиков оказывает влияние на протяжении всей жизни.

В более позднем возрасте при приеме антибиотиков происходит сильное воспаление тканей, в том числе крови, печени и мозга. Восстановление микробима после применения антибиотиков составило около трех недель. Однако разница в продолжительности жизни между мышами раннего и позднего возраста составила 102 недели.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вред антибиотиков для организма
Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Байден может оставить войска на территории Афганистана после запрета эвакуации
Проценко рассказал, что в России недостаточно вакцинированных от COVID-19
Власти Ленобласти проведут проверку о лжевакцинации во Всеволожске
В России впервые появилась возможность решить жилищный вопрос
Медики рассказали о значении анализов перед вакцинацией от COVID-19
Как английский шпион решил дать отпор "Талибану"
Медведев: "Нужно добиться одинакового уровня жизни во всех регионах"
Эксперт дала рекомендации по сбору грибов
В Курской области нашли обломки советского штурмовика ИЛ
Популярное
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу

Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как  Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.

Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Игорь Буккер Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу Игорь Буккер Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
Россия получила $18 млрд от МВФ. И не понятно, что с ними делать
Экономика и бизнес
Россия получила $18 млрд от МВФ. И не понятно, что с ними делать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников