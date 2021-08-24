Начало осени – традиционное время сбора урожая тыквы, которая обладает массой полезных для здоровья свойств, благодаря содержанию в мякоти
Со всеми этими питательными веществами тыква обязательно поможет предотвратить или устранить определенные заболевания. Например:
Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя красиво, считайте тыкву частью своего рациона.
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