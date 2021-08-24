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От каких недугов защищает тыква

Здоровье

Начало осени – традиционное время сбора урожая тыквы, которая обладает массой полезных для здоровья свойств, благодаря содержанию в мякоти 

От каких недугов защищает тыква
  • антиоксидантных витаминов - А, С и Е,
  • витаминов группы В - рибофлавин, фолиевая кислота, В6, тиамин, ниацин и пантотеновую кислоту,
  • калий, марганец, медь, фосфор, железо и магний,
  • полифенольных соединений - таких как бета-каротина (преобразуется в витамин А в организме), лютеина, бета-криптоксантина и зеаксантина,
  • клетчатки.

Польза тыквы для здоровья

Со всеми этими питательными веществами тыква обязательно поможет предотвратить или устранить определенные заболевания. Например:

  • Ожирение - из-за содержания клетчатки,
  • Рак - благодаря антиоксиданту бета-каротину,
  • Защищает кожу -благодаря каротиноидам,
  • Обостряет зрение – из-за витамина А,
  • Поддерживает здоровье простаты – с помощью цинка в семенах,
  • Помогает повысить настроение и предотвратить депрессию -благодаря содержанию триптофана,
  • улучшает работу сердца и мышц - за счет содержания калия и магния,
  • Улучшает иммунитет – с помощью цинка и витамина С,
  • Помогает изгнать глистов - благодаря кукурбитинам.

Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя красиво, считайте тыкву частью своего рациона.

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