От каких недугов защищает тыква

Начало осени – традиционное время сбора урожая тыквы, которая обладает массой полезных для здоровья свойств, благодаря содержанию в мякоти

антиоксидантных витаминов - А, С и Е,

витаминов группы В - рибофлавин, фолиевая кислота, В6, тиамин, ниацин и пантотеновую кислоту,

калий, марганец, медь, фосфор, железо и магний,

полифенольных соединений - таких как бета-каротина (преобразуется в витамин А в организме), лютеина, бета-криптоксантина и зеаксантина,

клетчатки.

Польза тыквы для здоровья

Со всеми этими питательными веществами тыква обязательно поможет предотвратить или устранить определенные заболевания. Например:

Ожирение - из-за содержания клетчатки,

Рак - благодаря антиоксиданту бета-каротину,

Защищает кожу -благодаря каротиноидам,

Обостряет зрение – из-за витамина А,

Поддерживает здоровье простаты – с помощью цинка в семенах,

Помогает повысить настроение и предотвратить депрессию -благодаря содержанию триптофана,

улучшает работу сердца и мышц - за счет содержания калия и магния,

Улучшает иммунитет – с помощью цинка и витамина С,

Помогает изгнать глистов - благодаря кукурбитинам.

Если вы хотите выглядеть и чувствовать себя красиво, считайте тыкву частью своего рациона.

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