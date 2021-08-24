Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила состав вакцины против гриппа. По ее словам, в прошлом году была зафиксирована низкая активность гриппа, и иммунная прослойка не успела улучшиться.
ВОЗ внес в состав вакцины новые штаммы: два варианта гриппа А и один — гриппа В. Врачи отметили, что предугадать штамм вируса в этом году сложно, однако обновленный состав позволяет защитить граждан от актуальных штаммов гриппа.
Заведующая лабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева заявила, что эпидемия коронавируса произошла в странах с повышенным количеством заболеваний гриппом. Самым распространенным оказался вариант гриппа А. По мнению эксперта, в Китае преобладает грипп В. Об этом она рассказала "Известиям".
Также врач заявила, что вакцинироваться от гриппа следует в начале осени, поскольку иммунитет вырабатывается не сразу после прививки.
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