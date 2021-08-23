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Найдено новое антитело SARS2-38, которое эффективно против всех мутаций "ковида"

Здоровье

Учёные из американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе нашли антитело, которое может бороться со всеми штаммами коронавирусной инфекции.

Найдено новое антитело SARS2-38, которое эффективно против всех мутаций "ковида"

Исследовали работали над 43 частицами в сосудах и выясняли, какая из них лучше всего предотвращает заболевание "ковидом". Всего обнаружили девять мощнейших образцов и протестировали их на мышах. Наиболее эффективным оказался SARS2-38.

Это антитело способно побороть известные на сегодня варианты "ковида":

  • "альфу";
  • "бету";
  • "гамму";
  • "дельту";
  • "каппу";
  • "йоту".

SARS2-38 помогает даже в малых количествах и действует на все возбудители. Он влияет на ту часть вируса, которая остаётся практически той же после мутации.

По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в России установили 19454 заболевших коронавирусом. Наибольшее число заражений установили в таких местах, как:

  • Москва — 1458;
  • Московская область — 1187;
  • Санкт-Петербург — 691;
  • Свердловская область — 526;
  • Ростовская область — 485.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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