Учёные из американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе нашли антитело, которое может бороться со всеми штаммами коронавирусной инфекции.
Исследовали работали над 43 частицами в сосудах и выясняли, какая из них лучше всего предотвращает заболевание "ковидом". Всего обнаружили девять мощнейших образцов и протестировали их на мышах. Наиболее эффективным оказался SARS2-38.
Это антитело способно побороть известные на сегодня варианты "ковида":
SARS2-38 помогает даже в малых количествах и действует на все возбудители. Он влияет на ту часть вируса, которая остаётся практически той же после мутации.
По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в России установили 19454 заболевших коронавирусом. Наибольшее число заражений установили в таких местах, как:
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