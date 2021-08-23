Помогает ли вода худеть? Нет!

Диетологи рекомендуют всем, желающим похудеть, пить много воды. Как оказалось, на скорость и качество расставания с лишними килограммами этот совет никак не влияет.

Ответ на вопрос "почему" есть в статье, опубликованной на сайте food. news

"Желание похудеть означает желание избавиться от жира. Вода является важным элементом для здоровья, но она не сжигает жир. Если уж на то пошло, как и любое количество "сжигающих жир" продуктов, напитков, порошков и таблеток. Ваш жир будет сжигаться только в одном простом случае — при дефиците калорий Вы можете пить сколько угодно воды, но, если вы не живете изо дня в день в условиях дефицита калорий, жировые отложения никуда не денутся. Вы также можете принимать все популярные таблетки для сжигания жира и лекарства. При отсутствии дефицита калорий они вам ничем не помогут. Когда ваше тело имеет более чем достаточно пищевой энергии каждый день, у него нет причин обращаться к жировым запасам за необходимым топливом. Добавление дополнительной воды не изменит ничего — только дефицит калорий может перевести тело в режим сжигания жира".

Зачем пить воду в рамках программы похудения

Потому что вода необходима для оптимального функционирования. Без достаточного количества воды печень, например, не будет обрабатывать питательные вещества должным образом. И не будет "как надо" расщеплять жир.

Печень вырабатывает желчь, которая позволяет организму расщеплять жиры.

Обезвоженное тело содержит более густую кровь, которая заболачивает жизненно важные органы. Кровь течет через печень, доставляя необходимые питательные вещества и кислород для правильного функционирования этого органа.

Если кровь слишком густая из-за обезвоживания, печень не будет функционировать оптимально.

Когда вам нужно расщепить жир, вы хотите, чтобы ваша печень была готова к работе. И это причина пить достаточное количество воды. Но только чистой, хорошо отфильтрованной — печени не нужны лишние токсины.

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