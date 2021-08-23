Диетологи рекомендуют всем, желающим похудеть, пить много воды. Как оказалось, на скорость и качество расставания с лишними килограммами этот совет никак не влияет.
Ответ на вопрос "почему" есть в статье, опубликованной на сайте food. news
"Желание похудеть означает желание избавиться от жира. Вода является важным элементом для здоровья, но она не сжигает жир. Если уж на то пошло, как и любое количество "сжигающих жир" продуктов, напитков, порошков и таблеток. Ваш жир будет сжигаться только в одном простом случае — при дефиците калорий
Вы можете пить сколько угодно воды, но, если вы не живете изо дня в день в условиях дефицита калорий, жировые отложения никуда не денутся. Вы также можете принимать все популярные таблетки для сжигания жира и лекарства. При отсутствии дефицита калорий они вам ничем не помогут.
Когда ваше тело имеет более чем достаточно пищевой энергии каждый день, у него нет причин обращаться к жировым запасам за необходимым топливом. Добавление дополнительной воды не изменит ничего — только дефицит калорий может перевести тело в режим сжигания жира".
Печень вырабатывает желчь, которая позволяет организму расщеплять жиры.
Обезвоженное тело содержит более густую кровь, которая заболачивает жизненно важные органы. Кровь течет через печень, доставляя необходимые питательные вещества и кислород для правильного функционирования этого органа.
Если кровь слишком густая из-за обезвоживания, печень не будет функционировать оптимально.
Когда вам нужно расщепить жир, вы хотите, чтобы ваша печень была готова к работе. И это причина пить достаточное количество воды. Но только чистой, хорошо отфильтрованной — печени не нужны лишние токсины.
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