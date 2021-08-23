Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что за последние 40 лет число больных сахарным диабетом увеличилось в четыре раза. Журналисты Москвы 24 поговорили с врачом-терапевтом Надеждой Чернышовой и выяснили, как узнать, разовьётся ли у человека этот недуг.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо обращать внимание на ожирение в области талии. Такая особенность — признак метаболического синдрома. Он и может повлечь заболевание сахарным диабетом.
Если показатели другие, то это — повод сходить к терапевту.
Надежда Чернышова отметила, что такой приём может помочь человеку избежать заболевания. Во время преддиабета реально последовать рекомендациям и не страдать в будущем. Эксперт объяснила:
"У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета".
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