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Соя необходима женщинам в период менопаузы

Здоровье

Британские ученые выяснили, что соя может быть очень полезна для женщин старше 50 лет.

Соя необходима женщинам в период менопаузы

Согласно результатам проведённого ими исследования, регулярное потребление сои может предотвратить потерю костной массы и снизить риск развития остеопороза — то есть минимизировать риск развития заболеваний, часто сопровождающих менопаузу.

ДЛЯ СПРАВКИ: когда женщины вступают в менопаузу, они испытывают падение эстрогена — гормона, который помогает защитить кости.

Кратко об исследовании

В исследовании приняли участие 200 женщин в ранней менопаузе. Им давали либо добавку соевого белка с 66 мг соевых изофлавонов, либо ту, которая содержала только соевый белок.

Затем ученые наблюдали за уровнем двух белков, которые могли привести к возникновению остеопороза, в крови испытуемых.

Оказалось, что женщины, потреблявшие соевый белок с изофлавонами, снижали уровень одного из белков в своем кровотоке, что делало их менее склонными к потере костной массы. Плюс — у них снизился риск сердечных заболеваний.

С другой стороны, испытуемые, получавшие только соевый белок, не демонстрировали существенных изменений в своем здоровье.

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Соя, Соевые продукты, польза или вред
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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