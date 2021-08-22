Свекла -питательный и очень полезный для здоровья корнеплод, богатый клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.
Свекла получает свой яркий красный цвет от бетацианина — соединения, которое, как считается, защищает от некоторых видов рака, включая рак мочевого пузыря.
Свекла также содержит высокий уровень антиоксидантов, таких как каротиноиды, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами.
Свекла-хороший источник нитратов, которые организм преобразует в оксид азота. Это соединение расслабляет кровеносные сосуды, так что кровь, богатая питательными веществами и кислородом, может течь легче.
Оксид азота способствует оптимальному кровообращению и сокращению мышц, что очень важно во время физических упражнений. Будучи богатым источником NO-прекурсоров, свекла может помочь спортсменам и любителям фитнеса максимизировать свои тренировки. Вот почему свекольный сок является популярным напитком после тренировки.
Кроме того, свекла помогает вашим мышцам восстановиться после тренировки, помогая доставлять больше кислорода к мышечным клеткам.
Свекла содержит растительные пигменты, называемые беталаинами, которые помогают уменьшить воспаление и защитить клетки от повреждений.
Кроме того, свекла богата витамином С, который также помогает бороться с воспалением и поддерживает здоровье иммунной системы.
Свекла-один из самых богатых источников глутамина — самой распространенной свободной аминокислоты в вашем организме. Это очень важно для здоровья кишечника. Глутамин также является основным источником топлива для лимфоцитов- белых кровяных клеток, которые борются с инфекцией и болезнями.
Свекла содержит нерастворимые волокна, способствующие регулярному испражнению, добавляя массу к стулу, чтобы ему легче было пройти через кишечник.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.