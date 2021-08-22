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Пять полезных свойств свеклы

Здоровье

Свекла -питательный и очень полезный для здоровья корнеплод, богатый клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Пять полезных свойств свеклы

Чем полезна свекла

1. Помогает при профилактике рака

Свекла получает свой яркий красный цвет от бетацианина — соединения, которое, как считается, защищает от некоторых видов рака, включая рак мочевого пузыря.

Свекла также содержит высокий уровень антиоксидантов, таких как каротиноиды, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами.

2. Помогает снизить уровень кровяного давления

Свекла-хороший источник нитратов, которые организм преобразует в оксид азота. Это соединение расслабляет кровеносные сосуды, так что кровь, богатая питательными веществами и кислородом, может течь легче.

3. Помогает мышцам переносить физические нагрузки

Оксид азота способствует оптимальному кровообращению и сокращению мышц, что очень важно во время физических упражнений. Будучи богатым источником NO-прекурсоров, свекла может помочь спортсменам и любителям фитнеса максимизировать свои тренировки. Вот почему свекольный сок является популярным напитком после тренировки.

Кроме того, свекла помогает вашим мышцам восстановиться после тренировки, помогая доставлять больше кислорода к мышечным клеткам.

4. Помогает снизить воспаление

Свекла содержит растительные пигменты, называемые беталаинами, которые помогают уменьшить воспаление и защитить клетки от повреждений.

Кроме того, свекла богата витамином С, который также помогает бороться с воспалением и поддерживает здоровье иммунной системы.

5. Улучшает пищеварение

Свекла-один из самых богатых источников глутамина — самой распространенной свободной аминокислоты в вашем организме. Это очень важно для здоровья кишечника. Глутамин также является основным источником топлива для лимфоцитов- белых кровяных клеток, которые борются с инфекцией и болезнями.

Свекла содержит нерастворимые волокна, способствующие регулярному испражнению, добавляя массу к стулу, чтобы ему легче было пройти через кишечник.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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