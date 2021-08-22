Глава медицинской редакции CNN Санджая Гупты предложил творческий способ борьбы с коронавирусом. Он заявил, что человечеству нужно научиться "танцевать" с вирусом. По мнению Гупты, это позволит быстро адаптироваться к коронавирусу.
В ходе общения Гупты с американскими врачами специалисты заявили, что предложенный способ не поможет победить коронавирус. При этом врачи отметили, что к борьбе с распространением новой инфекции нужно подходить творчески.
Способ, предложенный главой медицинской редакции, позволит быстрее приспособиться к жизни в условиях пандемии. В противном случае, могут начаться общественные беспорядки и паника, которая наблюдалась в начале и в середине пандемии.
Ранее профессор факультета политологии МГУ Олег Шабров рассказал, что коронавирус является политической пандемией.
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