Врач рассказал, как снизить вероятность развития ишемической болезни сердца

Врач-генетик Дмитрий Никогосов рассказал, как предотвратить появление ишемической болезни сердца. Согласно мировой статистике, данное заболевание является самой частой причиной преждевременной смерти. Ишемическая болезнь сердца особенно опасно для граждан старше 50 лет.

Никогосов заявил, что правильное питание и контроль за рационом позволяют снизить вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Кроме того, средством профилактики сердечных заболеваний являются жирные кислоты. При этом от продуктов с искусственными жирами следует отказаться.

По словам специалиста, рекомендуется больше двигаться и отказаться от употребления табачной продукции. Об этом он рассказал "Комсомольской правде".

Врач отметил, что ишемическая болезнь сердца имеет генетические признаки. Узнать о предрасположенности человека к данному заболеванию можно через обследования сердечно-сосудистой системы, уровень холестерина в крови и ее свертываемость.

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