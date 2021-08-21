Противокоронавирусной вакциной "Спутник Лайт" разрешили прививать людей старше 60 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
" Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет", — заявил министр.
По его словам, вакцину используют, в основном, для повторной вакцинации в том числе пенсионеров.
Михаил Мурашко заявил, что пожилым людям необходимо прививаться от коронавируса, так как на их долю приходится около 85% летальных исходов COVID-19.
Глава Минздрава отметил, что "Спутник Лайт" можно рекомендовать также тем, кто ранее переболел COVID-19.
По словам министра, в настоящее время во всех регионах России достаточно вакцин от коронавируса.
Ранее в НИЦЭМ имени Гамалеи сообщили о завершении доклинических исследований назальной вакцины против COVID-19 и готовности к её клиническим испытаниям.
По словам директора центра Александра Гинцбурга, речь идёт о втором компоненте препарата "Спутник V", который распыляют в нос специальным шприцем с насадкой. Зарегистрировать назальную вакцину предполагается в 2022 году.
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