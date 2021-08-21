Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

В Центре имени Гамалеи завершены доклинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

По его словам, на данный момент в НИЦЭМ им. Гамалеи готовы начать клинические исследования назальной вакцины. Как пояснил Александр Гинцбург, это второй компонент препарата "Спутник V", который распыляют в нос специальным шприцем с насадкой.

Ранее директор НИЦЭМ им. Гамалеи предполагал, что клинические испытания назальной вакцины можно будет начать на ранее конце 2021 года. Зарегистрировать её предполагается в 2022 году.

По словам врача-инфекциониста Светланы Ищенко, при применении назальной противокоронавирусной вакцины иммунный ответ организма может формироваться дольше, чем после прививки в виде инъекции. Врач пояснила агентству, что при инъекционной форме вакцинации препарат сразу попадает в кровь и быстрее всасывается, что ускоряет ответную реакцию организма.

Врач-инфекционист Иван Коновалов в свою очередь отметил, что медицинским сообществом приветствуется разработка вакцин, способ введения которых менее травматичен, поскольку применение таких препаратов психологически проще воспринимается пациентами.

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