Американские врачи рассказали, как миру научиться "танцевать" с COVID-19

Американский нейрохирург и глава медицинской редакции CNN Санджай Гупта рассказал о шагах, которые помогут государствам существовать во время пандемии COVID-19. На данный момент в США, в основном, циркулирует один из самых заразных вариантов коронавируса — штамм дельта.

Гупта поговорил с известными американскими врачами, которые считают, что полностью побороть COVID-19 невозможно, поэтому необходимо научиться с ним "танцевать".

"Необходимо творчески подходить к тому, чтобы приспособиться к такой жизни, а не говорить, что это "всё или ничего". Иначе мы дойдём до ситуации, в которой были в прошлом году", — считает Гупта.

Вакцинация

Директор Центра исследований инфекционных заболеваний Университета Миннесоты Майкл Остерхольм отметил, что каждому государству необходимо продолжать программу вакцинации населения. По его мнению, это поможет избежать резких скачков заболеваемости.

"Мы должны продолжать наши программы вакцинации. Даже если это не поможет прямо сейчас, потому что иммунитет приобретается через четыре-шесть недель, то может спасти осенью или зимой. Так что нужно делать прививки", — заявил он.

В США начинают вводить обязательную вакцинацию. Президент Байден объявил, что дома престарелых обязаны привить своих сотрудников, иначе потеряют финансирование.

С 20 сентября будет начата ревакцинация, которая будет доступна для людей, получивших второй компонент вакцины восемь месяцев назад.

Маски для взрослых

Профессор института Вирджинии Линси Марр заявила, что граждане обязаны повсеместно носить маски. Рекомендация связана с тем, что штамм дельта существует в носоглотке как у не привитых людей, так и получивших вакцину.

"Нам снова нужно носить маски. Это уменьшает количество вируса, который циркулирует вокруг нас, и защищает индивидуально каждого. Люди без симптомов могут распространять COVID-19", — заявила она.

Марр добавила, что, возможно, необходимости носить маски постоянно нет. Но это необходимо делать во время резких скачков пандемии.

Защита детей

По мнению заместителя начальника отдела инфекционных заболеваний госпиталя в Сан-Франциско Моники Ганди, дети также должны носить маски. Сейчас в США нет обязательного требования для несовершеннолетних, но в период открытия школ его необходимо ввести.

Американские учёные считают, что штамм дельта так же заразен для детей, как и для взрослых.

"Я знаю, что многие родители говорят "нет", но нам действительно нужны маски для детей. Особенно в то время, когда риск заражения велик", — заявила Ганди.

По мнению американских врачей, также обезопасить детей в школах поможет хорошая система вентиляции или использование портативных очистителей воздуха.

Быстрые тесты

Преподаватель Гарвардской медицинской школы Джереми Фауст заявил, что бороться с COVID-19 помогут также экспресс-тесты. Люди регулярно должны проходить их, чтобы как можно быстрее выявлять возможность заражения.

Несмотря на критику экспресс-тестов в начале пандемии, когда предпочтение было отдано ПЦР-тестированию, сейчас их использование необходимо.

"Экспресс-тесты не диагностируют, заразились ли вы только что или у вас была инфекция неделю назад. Экспресс-тест говорит только о том, заразны вы или нет", — заявил Фауст.

Если раньше доктор считал, что тесты нужны только для не привитых людей, то сейчас настаивает на том, что они обязательны для всех. Человек, получивший вакцину, может быть переносчиком штамма дельта.

Отношение к COVID-19

По мнению Фауста, кроме вышеназванных шагов, люди должны переоценить своё отношение к коронавирусу. Например, в пиковые моменты пандемии людям необходимо полностью отказаться от путешествий или посещения массовых мероприятий.

"Я имею в виду, что вы должны спросить себя — что на самом деле действительно важно для вас? Стоит ли рисковать? Необходимо наконец расставить приоритеты", — заявил он.

Доктор Марр также заявила, что даже вакцинированные люди должны остерегаться опасного штамма дельта. По её мнению, прививка — это не "билет на свободу".

"Нам всё ещё нужно принимать меры предосторожности, чтобы преодолеть очередную волну", — заявила Марр.

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