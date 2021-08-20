Минздрав РФ: у больных COVID-19 выше риск преждевременных родов

У беременных женщин, болеющих коронавирусом, повышается риск преждевременных родов, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ.

Согласно информации министерства, анализ данных о течении беременности у пациенток московской больницы №15 показал, что у женщин с COVID-19 шансы рождения недоношенного ребёнка, а также оперативного родоразрешения выше, чем у не болевших коронавирусом.

Также сообщается, что детям женщин, переболевших COVID-19, чаще других требовалась интенсивная терапия в реанимационном отделении.

Кроме того, у пациенток с коронавирусом выше перинатальная смертность.

В связи с регистрируемыми негативными последствиями заражения COVID-19 для беременных в министерстве здравоохранения рекомендуют им своевременно вакцинироваться от коронавируса.

«Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша», - заявили в министерстве здравоохранения.

В сообщении Минздрава отмечается, что в настоящее время нет доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребёнка.

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