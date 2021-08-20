В сезон ОРВИ от вирусов защитит куркума

Куркума — приправа, известная своим ярко-желтым цветом, который обусловлен химическими веществами, называемыми куркуминоидами, обладающими противовоспалительными свойствами.

Новое исследование показало, что куркумин может остановить вирусы от захвата здоровых клеток внутри организма.

Ведущий автор исследования Арти Нараянан объяснила порталу FoodNews, что куркумин является "ингибитором широкого спектра действия”, который "гасит" вирусную активность.

Как принимать куркуму

Нараянан рассказала, что, когда она был ребенком и жил в Индии, ей все время давали куркуму.

"Каждый раз, когда у моего сына инфекция горла, я даю ему куркуму, — говорит исследователь, — добавляя ее в качестве приправы к овощам".

По словам ученого, из куркумы можно делать "золотое молоко":

вскипятив стакан молока, добавить к нему щепотку куркумы и смеси корицы с имбирем. Дать остыть и выпить.

"Ни один вирус не прорвется в организм, если ежедневно в рацион будет включаться куркума", — утверждают исследователи.

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