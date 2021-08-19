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4 чая, которые облегчат страдания от переедания

Здоровье

Насладиться вкусным ужином-отличный способ закончить долгий день, но переедание может вызвать вздутие живота. Облегчить это состояние помогут чаи из фенхеля, имбиря, мяты или куркумы.

4 чая, которые облегчат страдания от переедания

Что вызывает вздутие живота?

Вздутие живота или вздутие живота возникает, когда ваш желудочно-кишечный тракт заполнен воздухом или газом, который накапливается в пищеварительном тракте, когда непереваренная пища разрушается или когда вы глотаете воздух.

Чаи, которые помогают облегчить вздутие живота

Фенхель, имбирь, мята и куркума могут помочь облегчить пищеварение, удалить газ и другие неприятные ощущения, связанные с желудком.

Чай из фенхеля

Фенхель — это естественное спазмолитическое средство, оно может помочь расслабить мышцы живота, когда вы испытываете болезненные спазмы.

Результаты исследования показывают, что семена фенхеля содержат соединение под названием анетол. Оно похоже на дофамин и оказывает расслабляющее действие на мышцы, составляющие слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Имбирный чай

Имбирь может помочь облегчить расстройство желудка. Исследования показывают, что экстракт имбиря обладает ветрогонным эффектом, то есть он может помочь предотвратить образование газа или помочь удалить его из организма.

Результаты исследования также показали, что имбирь может предотвратить рефлюкс и вздутие живота, так как он способствует увеличению моторики желудочно-кишечного тракта и уменьшает давление на пищеводный сфинктер.

Мятный чай

Мята обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами, а употребление чая из мяты помогает улучшить пищеварение. Чай заваривают из листьев и масла мяты перечной

Ментол — один из основных компонентов растения — придает чаю неповторимый и освежающий вкус. Исследования показывают, что ментол помогает расслабить мышцы в стенке кишечника.

Чай с куркумой

Куркума-мощное противовоспалительное средство. В аюрведической медицине куркума используется для лечения различных воспалительных заболеваний.

Активным компонентом куркумы является куркумин, и именно он отвечает за ее многочисленные преимущества для здоровья. Ученые считают, что куркумин стимулирует желчный пузырь вырабатывать желчь, помогает уменьшить вздутие живота и метеоризм при несварении желудка.

Важно:

  • вы должны избегать куркумы, если у вас есть камни в почках, болезнь желчного пузыря или вы принимаете препараты, разжижающие кровь или снижающие уровень сахара в крови.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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