Гинцбург: вакцину от коронавируса "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал вариант противокоронавирусной вакцины "Спутник V", который модифицирован под штамм "дельта", заявил "Интерфаксу" директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, образец модифицированной вакцины уже есть "в холодильнике".

Вместе с тем Александр Гинцбург отметил, что в настоящее время нельзя сказать, насколько эффективным окажется новый вариант "Спутника V", разработанный на основе последовательности штамма "дельта".

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи рассказал, что регистрируемые в России на фоне снижения заболеваемости COVID-19 высокие показатели смертности от него связаны с преобладанием в стране штамма "дельта". "Сейчас — это сто процентов "дельта", — заявил Александр Гинцбург.

Он пояснил, что при заражении этим штаммом иммунная система не привившегося от коронавируса человека не успевает сработать, так как инфекционный процесс протекает за четыре-пять дней, а не за две недели, как при других вариантах COVID-19.

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