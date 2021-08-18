7 поводов навсегда полюбить зеленый чай

Зеленый чай — это суперпродукт, очень полезный для здоровья человека, потому что в нём много питательных веществ и антиоксидантов.

1. Зеленый чай помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, оказывают защитное действие на нейроны. Такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, являются неврологическими, и употребление зеленого чая для защиты ваших нейронов может помочь снизить риск его развития в первую очередь.

2. Зеленый чай повышает функцию мозга

Кофеин помогает улучшить работу мозга, а в зеленом чае много кофеина. А еще есть в нем и аминокислота под названием L-теанин, который обладает успокаивающим эффектом. То есть, сочетание кофеина и L-теанина может способствовать оптимальному функционированию мозга.

3. Зеленый чай может помочь снизить риск развития рака

В зеленом чае много антиоксидантов, которые могут помочь защитить клетки от повреждения свободными радикалами.

Данные исследований показали, что:

Женщины, которые пьют зеленый чай, имеют на 20-30% меньший риск развития рака молочной железы.

У мужчин, употребляющих зеленый чай, риск развития рака предстательной железы на 48% ниже.

Употребление зеленого чая снижает вероятность развития колоректального рака на 42%.

4. Зеленый чай может снизить риск развития диабета 2 типа

Если у вас диабет 2 типа, у вас повышен уровень сахара в крови из-за резистентности к инсулину, а это означает, что ваш организм не способен вырабатывать инсулин. Исследования показали, что зеленый чай может помочь снизить чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови.

5. Зеленый чай может снизить риск заражения

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, помогают не только нейронам. Они также подавляют рост некоторых опасных микробов и вирусов, таких как грипп, снижая риск заражения. А ешё катехины зеленого чая специфически подавляют рост ответственных за разрушение зубов.

6. Зеленый чай способствует сжиганию жира

Некоторые натуральные добавки для сжигания жира включают зеленый чай, потому что исследования показали, что суперпродукт может увеличить сжигание жира и повысить скорость метаболизма.

7. Зеленый чай повышает вашу физическую работоспособность

Зеленый чай содержит кофеин, который помогает улучшить вашу физическую работоспособность, мобилизуя жирные кислоты из жировых тканей. Это делает жирные кислоты доступными для использования в качестве энергии.

В следующий раз, когда вы отправитесь в спортзал, выпейте немного зеленого чая для лучшей тренировки.

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