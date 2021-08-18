Зеленый чай — это суперпродукт, очень полезный для здоровья человека, потому что в нём много питательных веществ и антиоксидантов.
Катехины, содержащиеся в зеленом чае, оказывают защитное действие на нейроны. Такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, являются неврологическими, и употребление зеленого чая для защиты ваших нейронов может помочь снизить риск его развития в первую очередь.
Кофеин помогает улучшить работу мозга, а в зеленом чае много кофеина. А еще есть в нем и аминокислота под названием L-теанин, который обладает успокаивающим эффектом. То есть, сочетание кофеина и L-теанина может способствовать оптимальному функционированию мозга.
В зеленом чае много антиоксидантов, которые могут помочь защитить клетки от повреждения свободными радикалами.
Данные исследований показали, что:
Если у вас диабет 2 типа, у вас повышен уровень сахара в крови из-за резистентности к инсулину, а это означает, что ваш организм не способен вырабатывать инсулин. Исследования показали, что зеленый чай может помочь снизить чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови.
Катехины, содержащиеся в зеленом чае, помогают не только нейронам. Они также подавляют рост некоторых опасных микробов и вирусов, таких как грипп, снижая риск заражения. А ешё катехины зеленого чая специфически подавляют рост ответственных за разрушение зубов.
Некоторые натуральные добавки для сжигания жира включают зеленый чай, потому что исследования показали, что суперпродукт может увеличить сжигание жира и повысить скорость метаболизма.
Зеленый чай содержит кофеин, который помогает улучшить вашу физическую работоспособность, мобилизуя жирные кислоты из жировых тканей. Это делает жирные кислоты доступными для использования в качестве энергии.
В следующий раз, когда вы отправитесь в спортзал, выпейте немного зеленого чая для лучшей тренировки.
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