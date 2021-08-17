Глава Роспотребнадзора Попова заявила о скором выпуске пятой российской вакцины

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала пятую вакцину против COVID-19. Она должна появиться в России в этом месяце.

В июне сотрудники научного центра "Вектор" собрали документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Глава организации Ринат Максютов говорил, что в случае с этим препаратом необходимо делать две инъекции.

Анна Попова подтвердила, что прививку "ЭпиВакКороной-Н" можно будет сделать совсем скоро. Глава также добавила:

"Эта ситуация блокирует распространение вируса".

На сегодняшний день в России можно привиться следующими вакцинами:

"Спутник V";

"ЭпиВакКорона";

"КовиВак";

"Спутник Лайт".

За минувшие сутки в нашей стране зафиксировали 20958 заболевших "ковидом". Из-за него скончались 805 человек. Больше всего заражений:

в Москве — 2006;

в Московской области — 1328;

в Санкт-Петербурге — 1156;

в Нижегородской области — 526;

в Свердловской области — 522.

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