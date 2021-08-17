Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала пятую вакцину против COVID-19. Она должна появиться в России в этом месяце.
В июне сотрудники научного центра "Вектор" собрали документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Глава организации Ринат Максютов говорил, что в случае с этим препаратом необходимо делать две инъекции.
Анна Попова подтвердила, что прививку "ЭпиВакКороной-Н" можно будет сделать совсем скоро. Глава также добавила:
"Эта ситуация блокирует распространение вируса".
На сегодняшний день в России можно привиться следующими вакцинами:
За минувшие сутки в нашей стране зафиксировали 20958 заболевших "ковидом". Из-за него скончались 805 человек. Больше всего заражений:
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