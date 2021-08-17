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Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19

Здоровье

Врач призывает бросить курить и срочно худеть.

Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, каким образом "постковидный" синдром способен привести к онкологическим заболеваниям.

По словам Мясникова, в некоторых случаях после тяжелой формы COVID-19 встречается легочный фиброз, сопровождающийся образованием рубцовых тканей в легких человека. У таких пациентов риск заболеть раком повышается в 8-14 раз:

Надо категорически бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приему витаминов.

Также телеведущий напомнил, что рубец может оставить после себя пневмококк, туберкулез или пневмонию, вызванную гриппом. Фиброз легких не обязательно является признаком "постковидной" тяжелой пневмонии, отметил врач.

Так или иначе, все возможные осложнения свидетельствуют о том, что COVID-19 лучше не болеть, заключил Мясников.

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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