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Диетолог рассказал о недостатках грибов

Здоровье

Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о преимуществах и недостатках грибов в пище. По мнению специалиста, грибы являются низкокалорийным продуктом.

Диетолог рассказал о недостатках грибов

"Грибы в принципе состоят из одного белка. В них нет никаких других компонентов с точки зрения углеводов и жиров", — рассказал врач "Москве 24".

Диетолог заявил, что грибы являются тяжелым продуктом из-за хитиновой клеточной оболочки. Их не рекомендуется употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

По словам диетолога, не стоит употреблять грибы на ночь и вместе с мясными продуктами. Регулярное употребление грибов также чревато проблемами с ЖКТ из-за длительного усваивания в организме.

Перед покупкой грибов специалист порекомендовал приобретать продукты, выращенные промышленным способом, и проверять их внешний вид на наличие плесени и вкраплений.

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Диетолог рассказал о недостатках грибов
Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
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