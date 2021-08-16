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Профессор рекомендует часто петь, чтобы побороть последствия COVID-19

Здоровье

Заслуженный деятель искусств, профессор Евгения Зосимова рассказала о пользе пения при реабилитации для переболевших COVID-19. По её словам, в результате вибраций тела при пении улучшается состояние лёгких.

Профессор рекомендует часто петь, чтобы побороть последствия COVID-19

Зосимова отметила, что пение — естественное состояние человека, при котором внутри тела создаются тонкие вибрации. Профессор уточнила, что благодаря этому человек гармонизирует своё состояние.

"У некоторых просыпаются даже вокальные данные", — приводит "Радио 1" слова Зосимова.

Профессор уточнила, что петь необходимо вне зависимости от того, нравится это окружающим или нет.

"Что касается ковида — здесь это всё усугубляется. Если человек перенёс такое заболевание, то надо усиленно петь", — заявила она.

Зосимова посоветовал петь народные песни. Пение можно считать не только искусством, но и звукотерапией. По её словам, при исполнении народных песен работают все резонаторы — и грудные, и головные.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Елена Андреева
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