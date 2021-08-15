Врачи назвали симптомы "скрытного" рака

Исследовательская группа Колумбийского университета рассказала о симптомах для обнаружения рака поджелудочной железы. Заболевание известно высоким уровнем смертности — 90%.

Врачи отметили, что опухоль развивается медленно из-за положения поджелудочной железы. Во время обследований специалисты могут не увидеть злокачественное образование из-за особенности расположения. Пациенты испытывают дискомфорт, когда опухоль достигает большего размера.

Основные симптомы "скрытного рака":

пожелтение кожных покровов и белков глаз;

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

сахарный диабет;

отёк живота и давление на органы;

потеря веса.

Результаты исследования опубликованы на сайте Колумбийского университета. Специалисты заявили, что симптомы могут быть обусловлены другими заболеваниями, поэтому при их обнаружении необходимо проконсультироваться со специалистом.

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