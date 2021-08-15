Исследовательская группа Колумбийского университета рассказала о симптомах для обнаружения рака поджелудочной железы. Заболевание известно высоким уровнем смертности — 90%.
Врачи отметили, что опухоль развивается медленно из-за положения поджелудочной железы. Во время обследований специалисты могут не увидеть злокачественное образование из-за особенности расположения. Пациенты испытывают дискомфорт, когда опухоль достигает большего размера.
Основные симптомы "скрытного рака":
Результаты исследования опубликованы на сайте Колумбийского университета. Специалисты заявили, что симптомы могут быть обусловлены другими заболеваниями, поэтому при их обнаружении необходимо проконсультироваться со специалистом.
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