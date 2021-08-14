Диетолог объяснила, почему арбузы и дыни нужно мыть с мылом

Дыни и арбузы нужно тщательно мыть перед употреблением, так как на их поверхности могут быть возбудители опасных кишечных заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Арбузы и дыни следует мыть под тёплой водой и с мылом. Это позволит снизить риск попадания микробов в мякоть при разрезании.

Иногда при употреблении таких арбузов человек может заразиться кишечной инфекцией, поэтому не стоит есть эти плоды, если они повреждены.

Также Стародубова рекомендует оказаться от употребления арбузов и дынь вместе с косточками. Так, семена дыни могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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