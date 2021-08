Врач Альберт До назвал четыре главных признака цирроза печени

У человека с больной печенью наблюдается поражение ног, нарушение кровотока, изменение кожного покрова и вздутие живота. Данные симптомы могут указывать на развитие цирроза печени, заявил доктор медицинских наук, клинический директор программы Yale Medicine Fatty Liver Disease Альберт До.

Некоторые люди жалуются на повышенную чувствительность кожи, это тоже может быть сигналом о проблемах в работе печени, сообщает Eat This, Not That!.

В таких случаях у человека очень медленно заживают раны.

Зуд и изменение кожных покровов тоже указывают на больную печень.

Из-за скопления в организме желчных солей белки глаз приобретают жёлтый оттенок. Также у человека могут быть тошнота, рвота и плохой аппетит.

Для нормальной работы печени Альберт До рекомендует включить в рацион больше овощей и фруктов.

