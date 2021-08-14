EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дочь Ирины Салтыковой объяснила отсутствие фото с матерью
Новая вспышка COVID-19 затормозит экономическое развитие Китая
Лукашенко назвал условия передачи власти в Белоруссии
От уборщиков до бизнесменов: чем зарабатывают мигранты в Москве
На Кубани 29 тысяч человек остались без света
Психиатр оценил разрешение вернуть сотрудников с удалёнки в офис
Кузнецова не поддержала идею принудительной вакцинации детей
Алексей Кустов: российское телевидение провалило Олимпиаду
Игорь Корнилов: от Арбата до Ямала - с песней по жизни

Врач Альберт До назвал четыре главных признака цирроза печени

Здоровье » Здоровье и профилактика

У человека с больной печенью наблюдается поражение ног, нарушение кровотока, изменение кожного покрова и вздутие живота. Данные симптомы могут указывать на развитие цирроза печени, заявил доктор медицинских наук, клинический директор программы Yale Medicine Fatty Liver Disease Альберт До.

Врач Альберт До назвал четыре главных признака цирроза печени

Некоторые люди жалуются на повышенную чувствительность кожи, это тоже может быть сигналом о проблемах в работе печени, сообщает Eat This, Not That!.

В таких случаях у человека очень медленно заживают раны.

Зуд и изменение кожных покровов тоже указывают на больную печень.

Из-за скопления в организме желчных солей белки глаз приобретают жёлтый оттенок. Также у человека могут быть тошнота, рвота и плохой аппетит.

Для нормальной работы печени Альберт До рекомендует включить в рацион больше овощей и фруктов.

Ранее Pravda. Ru писала об опасных напитках для печени.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Больная печень. 10 основных признаков поражения печени
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Зеленский отреагировал на расистский конфликт с чемпионом ОИ Жаном Беленюком
Пенсия Ангелы Меркель после отставки составит 15 тыс. евро
Дочь Ирины Салтыковой объяснила отсутствие фото с матерью
Новая вспышка COVID-19 затормозит экономическое развитие Китая
Лукашенко назвал условия передачи власти в Белоруссии
От уборщиков до бизнесменов: чем зарабатывают мигранты в Москве
На Кубани 29 тысяч человек остались без света
Психиатр оценил разрешение вернуть сотрудников с удалёнки в офис
Кузнецова не поддержала идею принудительной вакцинации детей
Алексей Кустов: российское телевидение провалило Олимпиаду
Популярное
Новости Украины
В Сеть слили список участников "Крымской платформы"

Намерения Киева "засекретить" список участников "Крымской платформы" оказались пустым звуком.

В Сеть слили список участников "Крымской платформы"
Как "гений гиперзвука" Куранов мог совершить госизмену
Происшествия
Как "гений гиперзвука" Куранов мог совершить госизмену
Россия
В Москве массово выдворяют мигрантов
Евросоюз
Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе"
Любовь Степушова Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе" Любовь Степушова Василий Амирджанов Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах Василий Амирджанов Игорь Буккер Найденный учёными новый вид птерозавра — копия сказочного дракона Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Собчак снова поспорила с Захаром Прилепиным
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал условия передачи власти в Белоруссии
"Враг готов на всё": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой
Одиночные виды
"Враг готов на всё": украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников