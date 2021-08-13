Специалисты из Департамента здравоохранения исследовали статистику по смертности за прошлый месяц этого года и опубликовали результаты на официальном сайте организации.
По данным сотрудников, в июле 2021 года в Москве зафиксировали 17237 летальных исходов, что на 6464 смертей больше, чем в июле прошлого года.
Рост количества летальных исходов произошёл из-за увеличения заболеваемости и распространения нового штамма коронавирусной инфекции в июне. Кроме того, на статистику повлиял аномальный зной. Он привёл к обострению сосудисто-сердечных заболеваний.
Исследователи отметили, что от "ковида" в июле умерли 6583 человека.
По данным анализа, в Москве первого августа этого года летальность от COVID-19:
За минувшие 24 часа в России установили 22277 заболевших.
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