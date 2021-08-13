"Коронавирус и аномальная жара": Депздрав Москвы назвал причины роста смертности

Специалисты из Департамента здравоохранения исследовали статистику по смертности за прошлый месяц этого года и опубликовали результаты на официальном сайте организации.

По данным сотрудников, в июле 2021 года в Москве зафиксировали 17237 летальных исходов, что на 6464 смертей больше, чем в июле прошлого года.

Рост количества летальных исходов произошёл из-за увеличения заболеваемости и распространения нового штамма коронавирусной инфекции в июне. Кроме того, на статистику повлиял аномальный зной. Он привёл к обострению сосудисто-сердечных заболеваний.

Исследователи отметили, что от "ковида" в июле умерли 6583 человека.

Летальных случаев, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти, зафиксировали 6145.

Для 438 погибших вирус оказался сопутствующей причиной.

По данным анализа, в Москве первого августа этого года летальность от COVID-19:

2,93%, если "ковид" — главная причина;

3,95%, если он — и основная причина, и сопутствующее заболевание.

За минувшие 24 часа в России установили 22277 заболевших.

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