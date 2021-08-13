В США выяснили причину появления посткоронавирусного синдрома у детей

Исследовательская группа медицинского комплекса Маунт-Синай выяснила, что из-за снижения иммунитета после заражения коронавирусом у детей может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C).

Американские учёные взяли образцы крови у 19 детей. Восемь человек имели MIS-C, семь — хронические заболевания и COVID-19, и оставшиеся дети были здоровыми.

У детей с MIS-C врачи обнаружили ухудшение работы иммунной системы. У них наблюдалось снижение числа здоровых клеток, предназначенных для борьбы с заражёнными клетками. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Мультисистемный воспалительный синдром у детей провоцирует повышенную температуру до 38,5 градуса, кислородное голодание и пониженное давление. Чаще всего MIS-C возникает через несколько недель после коронавируса. В особых случаях MIS-C может привести к отказу органов.

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