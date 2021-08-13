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Эксперт рассказала, какие ежегодные анализы спасут от воспалений и опухолей

Здоровье

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с журналистами Москвы 24 объяснила, с помощью сдачи каких ежегодных анализов можно следить за здоровьем и спасти себя от воспалений и опухолей.

Эксперт рассказала, какие ежегодные анализы спасут от воспалений и опухолей

Специалист перечислила основные анализы, которые необходимо сдавать каждый год, чтобы не допустить проблем с самочувствием:

  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи;
  • биохимический анализ крови.

Людмила Лапа добавила, что это относится к людям, которые не находятся на учёте в диспансере, у них другая ситуация.

Эксперт заявила, что по общему анализу крови можно понять, есть ли анемия и нарушения в клеточном иммунитете. Кроме того, так врачи определяют воспалительные процессы в общей и хронической форме.

По словам специалиста, биохимический анализ крови наиболее полно показывает работу органов и других процессов в организме. Людмила Лапа пояснила:

"Например, билирубин, который измеряет этот анализ, показателен с точки зрения работы печени. Уровень глюкозы может говорить о наличии сахарного диабета. Амилаза отражает работу поджелудочной железы".

Врач сказала, что общий анализ мочи необходим для проверки работы почек и наличия в них камней. Помимо этого, люди могут узнать, как питание влияет на работу их организма.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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