Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с журналистами Москвы 24 объяснила, с помощью сдачи каких ежегодных анализов можно следить за здоровьем и спасти себя от воспалений и опухолей.
Специалист перечислила основные анализы, которые необходимо сдавать каждый год, чтобы не допустить проблем с самочувствием:
Людмила Лапа добавила, что это относится к людям, которые не находятся на учёте в диспансере, у них другая ситуация.
Эксперт заявила, что по общему анализу крови можно понять, есть ли анемия и нарушения в клеточном иммунитете. Кроме того, так врачи определяют воспалительные процессы в общей и хронической форме.
По словам специалиста, биохимический анализ крови наиболее полно показывает работу органов и других процессов в организме. Людмила Лапа пояснила:
"Например, билирубин, который измеряет этот анализ, показателен с точки зрения работы печени. Уровень глюкозы может говорить о наличии сахарного диабета. Амилаза отражает работу поджелудочной железы".
Врач сказала, что общий анализ мочи необходим для проверки работы почек и наличия в них камней. Помимо этого, люди могут узнать, как питание влияет на работу их организма.
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