Специя, поддерживающая здоровье - паприка

Паприка — это универсальная приправа, прочно поселившаяся в шкафах для специй по всему миру.

Она изготовлена из комбинации сушеного сладкого и острого перца из семейства стручковых. Большая часть обычной паприки поступает из Венгрии и Испании, но этот поразительный порошок малинового цвета также может быть изготовлен из перца из Южной Америки.

Паприка универсальна. Он часто используется для придания цвета продуктам и большего вкуса белкам, тушеным блюдам, супам и овощам. Кроме того, паприка очень полезна, потому что она содержит много необходимых питательных веществ и мощные антиоксиданты.

Паприка – помощник для здоровья

1. Поддерживает хорошее зрение

Паприка содержит зеаксантин, лютеин и бета-каротин. В качестве антиоксидантов эти соединения защищают ваши глаза от повреждений и возрастных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна, катаракта и глаукома.

2. Помогает пищеварению

Считается, что паприка стимулирует секрецию желудочной кислоты, которая помогает расщеплять пищу.

3. Помогает контролировать уровень сахара в крови

Некоторые сорта паприки, особенно острые, содержат капсаицин. Это активное соединение, ответственное за ощущение онемения языка от перца чили.

Употребление перца с капсаицином помогает повысить уровень инсулина, гормона, который контролирует уровень сахара в крови.

4. Способствует здоровому кровообращению

Паприка содержит калий, важнейший минерал, известный тем, что расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение.

В свою очередь, улучшение кровообращения может снизить риск сердечного приступа и инсульта.

Паприка также содержит железо, которое переносит кислород по всему организму. Без достаточного количества железа вы, скорее всего, устанете и разовьете анемию, которая может повлиять на все-от иммунитета до функции мозга.

5. Улучшает качество сна

Добавьте щепотку паприки в свой ужин, чтобы хорошо выспаться.

Паприка содержит витамин В6, который поддерживает естественную выработку организмом мелатонина. Мелатонин, известный как “гормон сна”, отвечает за регуляцию цикла "сон-бодрствование". Он может облегчить стресс и способствовать спокойствию и расслаблению.

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