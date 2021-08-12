О полезных свойствах меда написаны тонны статей. Он традиционно использовался как средство от всего: от кашля до ожогов. Сегодня мед также используется в качестве активного ингредиента в косметических и косметических средствах.
Вот шесть веских причин включить этот натуральный подсластитель в свой рацион:
Столовая ложка меда содержит 64 калории и 17 граммов сахара, включая фруктозу, мальтозу, глюкозу и сахарозу. В нем практически нет клетчатки, жира или белка, но есть по меньшей мере 31 минерал, включая калий, кальций и магний.
Мед также содержит витамин С и витамины группы В, а также некоторые аминокислоты и ферменты.
Другими словами, даже если мед не даст вам большого количества питательных веществ, это определенно не просто пустые калории.
Мед содержит сотни антиоксидантов, таких как органические кислоты и флавоноиды. Антиоксиданты вырабатываются организмом естественным путем, но некоторые из них могут поступать из пищи, которую вы едите.
Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, предотвратить хронические заболевания и защитить ваши клетки от повреждений.
Антиоксиданты, содержащиеся в меде, способствуют снижению уровня кровяного давления. И, как следствие, - риск сердечных заболеваний и их осложнений, таких как сердечная недостаточность, инфаркт и инсульт.
Мед снижает уровень липопротеинов низкой плотности или “плохого” холестерина при одновременном повышении уровня липопротеинов высокой плотности или “хорошего” холестерина.
Антиоксиданты в меде помогают ускорить заживление ран и/или помогает предотвратить заражение, потому что он обладает антибактериальными свойствами.
Местное применение меда, как известно, лечит легкие ожоги, небольшие раны.
Мед-проверенное временем средство от кашля благодаря своим противовоспалительным свойствам. Он работает, покрывая горло, чтобы успокоить раздражение, которое вызывает кашель.
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