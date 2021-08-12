6 причин включить мёд в свой рацион

О полезных свойствах меда написаны тонны статей. Он традиционно использовался как средство от всего: от кашля до ожогов. Сегодня мед также используется в качестве активного ингредиента в косметических и косметических средствах.

Вот шесть веских причин включить этот натуральный подсластитель в свой рацион:

1. Содержит витамины и минералы

Столовая ложка меда содержит 64 калории и 17 граммов сахара, включая фруктозу, мальтозу, глюкозу и сахарозу. В нем практически нет клетчатки, жира или белка, но есть по меньшей мере 31 минерал, включая калий, кальций и магний.

Мед также содержит витамин С и витамины группы В, а также некоторые аминокислоты и ферменты.

Другими словами, даже если мед не даст вам большого количества питательных веществ, это определенно не просто пустые калории.

2. Содержит антиоксиданты

Мед содержит сотни антиоксидантов, таких как органические кислоты и флавоноиды. Антиоксиданты вырабатываются организмом естественным путем, но некоторые из них могут поступать из пищи, которую вы едите.

Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, предотвратить хронические заболевания и защитить ваши клетки от повреждений.

3. Снижает уровень кровяного давления

Антиоксиданты, содержащиеся в меде, способствуют снижению уровня кровяного давления. И, как следствие, - риск сердечных заболеваний и их осложнений, таких как сердечная недостаточность, инфаркт и инсульт.

4. Улучшает уровень холестерина

Мед снижает уровень липопротеинов низкой плотности или “плохого” холестерина при одновременном повышении уровня липопротеинов высокой плотности или “хорошего” холестерина.

“Плохой” холестерин называют таковым потому, что он накапливается в стенках кровеносных сосудов, повышая риск инсульта или сердечного приступа.

“Хороший” холестерин, с другой стороны, помогает избавиться от лишнего плохого холестерина.

5. Способствует заживлению ран

Антиоксиданты в меде помогают ускорить заживление ран и/или помогает предотвратить заражение, потому что он обладает антибактериальными свойствами.

Местное применение меда, как известно, лечит легкие ожоги, небольшие раны.

Чтобы обработать ожоги или раны, нанесите сырой мед непосредственно на пораженный участок и накройте его марлей или бинтом.

6. Снимает кашель

Мед-проверенное временем средство от кашля благодаря своим противовоспалительным свойствам. Он работает, покрывая горло, чтобы успокоить раздражение, которое вызывает кашель.

Обратите внимание, что мед любого вида никогда не следует давать детям в возрасте до года. Он также не рекомендуется для детей в возрасте до двух лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.