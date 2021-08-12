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6 причин включить мёд в свой рацион

Здоровье » Здоровье и профилактика

О полезных свойствах меда написаны тонны статей. Он традиционно использовался как средство от всего: от кашля до ожогов. Сегодня мед также используется в качестве активного ингредиента в косметических и косметических средствах.

6 причин включить мёд в свой рацион

Вот шесть веских причин включить этот натуральный подсластитель в свой рацион:

1. Содержит витамины и минералы

Столовая ложка меда содержит 64 калории и 17 граммов сахара, включая фруктозу, мальтозу, глюкозу и сахарозу. В нем практически нет клетчатки, жира или белка, но есть по меньшей мере 31 минерал, включая калий, кальций и магний.

Мед также содержит витамин С и витамины группы В, а также некоторые аминокислоты и ферменты.

Другими словами, даже если мед не даст вам большого количества питательных веществ, это определенно не просто пустые калории.

2. Содержит антиоксиданты

Мед содержит сотни антиоксидантов, таких как органические кислоты и флавоноиды. Антиоксиданты вырабатываются организмом естественным путем, но некоторые из них могут поступать из пищи, которую вы едите.

Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, предотвратить хронические заболевания и защитить ваши клетки от повреждений.

3. Снижает уровень кровяного давления

Антиоксиданты, содержащиеся в меде, способствуют снижению уровня кровяного давления. И, как следствие, - риск сердечных заболеваний и их осложнений, таких как сердечная недостаточность, инфаркт и инсульт.

4. Улучшает уровень холестерина

Мед снижает уровень липопротеинов низкой плотности или “плохого” холестерина при одновременном повышении уровня липопротеинов высокой плотности или “хорошего” холестерина.

  • “Плохой” холестерин называют таковым потому, что он накапливается в стенках кровеносных сосудов, повышая риск инсульта или сердечного приступа.
  • “Хороший” холестерин, с другой стороны, помогает избавиться от лишнего плохого холестерина.

5. Способствует заживлению ран

Антиоксиданты в меде помогают ускорить заживление ран и/или помогает предотвратить заражение, потому что он обладает антибактериальными свойствами.

Местное применение меда, как известно, лечит легкие ожоги, небольшие раны.

  •  Чтобы обработать ожоги или раны, нанесите сырой мед непосредственно на пораженный участок и накройте его марлей или бинтом.

6. Снимает кашель

Мед-проверенное временем средство от кашля благодаря своим противовоспалительным свойствам. Он работает, покрывая горло, чтобы успокоить раздражение, которое вызывает кашель.

  • Обратите внимание, что мед любого вида никогда не следует давать детям в возрасте до года. Он также не рекомендуется для детей в возрасте до двух лет.

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Что Произойдет с Вашим Телом, Если Есть Мед Каждый День
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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