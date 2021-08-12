7 самых полезных напитков для похудения

Если вы хотите похудеть, скорее всего, вы тратите много времени на размышления о том, что вы едите. Но вы также должны обратить внимание на то, что вы пьете.

Так утверждается в статье, написанной диетологом Джоан Уошберн для портала food. news.

"Ключ к потере веса — потреблять меньше калорий, чем сжигать. Это аксиома. Но калории также могут проникнуть в ваш рацион с помощью таких напитков, как газированные напитки и обработанные фруктовые соки, — пишет врач. — В конце концов, чрезмерное потребление калорийных напитков может противодействовать усилиям похудеть. К счастью, есть также много напитков, которые могут быть полезны для похудения".

Что пить, чтобы похудеть

Вода

Питьевая вода-один из самых простых способов улучшить общее состояние здоровья. Это также может помочь вам похудеть, сохраняя вас полным между приемами пищи и увеличивая количество сжигаемых калорий.

В одном исследовании ученые обнаружили, что взрослые с избыточным весом, которые выпивали 2 стакана воды перед едой, соблюдая низкокалорийную диету в течение 12 недель, потеряли почти вдвое больше веса, чем те, кто не пил воду.

Чай из одуванчиков

Одуванчик — один из самых распространенных сорняков. Его листья обладают мочегонным действием, а это значит, что они заставляют вас чаще мочиться, увеличивая количество воды и соли, удаляемых из вашего тела.

Употребление чая из одуванчика может помочь вам чувствовать себя менее раздутым и одутловатым. Просто будьте готовы к новым походам в туалет.

Травяной чай

Травяные чаи содержат полезные компоненты, способствующие похудению.

Зеленый чай, например, содержит кофеин-стимулятор, содержащийся в кофе. Известно, что он увеличивает расход калорий и улучшает работоспособность во время физических упражнений.

Зеленый чай также содержит эпигаллокатехин галлат — мощный антиоксидант, ускоряющий обмен веществ. Он также помогает расщеплять лишний жир в организме.

На рынке есть и другие травяные чаи без кофеина, которые можно пить горячими или со льдом. Попробуйте их, если хотите чего-нибудь вкуснее простой воды.

Имбирный чай

Имбирь — это острая специя, обычно используемая для улучшения вкуса блюд. Это также средство для лечения ряда заболеваний, включая тошноту, простуду и боли в суставах. Прошлые исследования показывают, что

А еще имбирь помогает в потере веса, способствуя быстрому насыщению, подавляя аппетит и ускоряя обмен веществ.

Ломтики имбиря можно заварить, чтобы сделать чай, который помогает снизить уровень голода и облегчить тошноту.

Яблочный уксус

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту — соединение, которое помогает в потере веса, улучшая обмен веществ, подавляя аппетит и сжигая жир.

Однако имейте в виду:

употребление кислых напитков может привести к разрушению драгоценной зубной эмали. Пейте их умеренно и всегда сопровождайте стаканом воды.

Протеиновые коктейли

Если вы действительно хотите дольше сдерживать свой аппетит, попробуйте добавить протеиновый порошок в свои утренние коктейли. Белок, один из трех макронутриентов, поддерживает сытость, активируя гормон, который снижает уровень голода. Белок также снижает уровень грелина — гормона, стимулирующего аппетит.

Есть много белковых порошков, которые вы можете выбрать в зависимости от ваших потребностей или предпочтений, таких как конопля, сыворотка, рис и горох. Покупая белковый порошок, обязательно прочитайте этикетки и избегайте тех, которые содержат слишком много сахара.

Фруктовые и овощные коктейли

Когда все сделано правильно, смузи-отличный вариант для похудения. Они могут заставить вас чувствовать себя сытым дольше и даже могут быть использованы в качестве замены еды или перекуса.

Чтобы смузи были максимально здоровыми, используйте свежие фрукты и овощи и избегайте добавления сахара.

В сочетании со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями вышеупомянутые напитки могут помочь вам похудеть. Включите их в свою повседневную жизнь сегодня.