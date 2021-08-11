Для 70% перенесших COVID-19 людей это заболевание не проходит бесследно, сообщил журналистам директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, у 70% переболевших коронавирусом существует вероятность возникновения длительных осложнений, которые, в свою очередь, иногда приводят к инвалидности.
Александр Гинцбург отметил, что восстановительный период после осложнений COVID-19 может быть достаточно долгим.
Единственным способом с коронавирусной инфекцией, по мнению Гинцбурга, является вакцинация.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, привиться от COVID-19 лучше летом, когда условия для вакцинации являются самыми благоприятными.
Согласно данным портала "Стопкоронавирус. РФ" за последние сутки в России выявлен 21571 заразившийся COVID-19, зафиксировано 799 случаев летального исхода заболевания.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 6512859 человек. В 5808777 случаях заболевшие выздоровели, 20067 из них — за последние сутки. Умер 167241 заразившийся.
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