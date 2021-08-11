Глава Минздрава оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил эффективность антикоронавирусной вакцины "Спутник V" от штамма "дельта".

Как сообщил РИА Новости глава Минздрава, эффективность вакцины против этого штамма составляет почти 83%.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, за год со дня регистрации в России "Спутника V" эта вакцина подтвердила свою безопасность и качество.

За время использования препарата были отменены ограничения по вакцинации им людей, страдающих онкозаболеваниями. Кроме того, разрешена иммунизация "Спутником V" пожилых людей и беременных женщин.

Напомним, министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса ровно год назад, 11 августа 2020 года. Препарат, получивший название "Спутник V" разработан НИЦЭМ имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора человека, в который встроили фрагмент генетического материала вируса SARS-CoV-2.

В настоящее время в РФ используются также противокоронавирусные вакцины "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак", которую создали в Центре имени Чумакова РАН.

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