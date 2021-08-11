Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил эффективность антикоронавирусной вакцины "Спутник V" от штамма "дельта".
Как сообщил РИА Новости глава Минздрава, эффективность вакцины против этого штамма составляет почти 83%.
По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, за год со дня регистрации в России "Спутника V" эта вакцина подтвердила свою безопасность и качество.
За время использования препарата были отменены ограничения по вакцинации им людей, страдающих онкозаболеваниями. Кроме того, разрешена иммунизация "Спутником V" пожилых людей и беременных женщин.
Напомним, министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса ровно год назад, 11 августа 2020 года. Препарат, получивший название "Спутник V" разработан НИЦЭМ имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора человека, в который встроили фрагмент генетического материала вируса SARS-CoV-2.
В настоящее время в РФ используются также противокоронавирусные вакцины "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак", которую создали в Центре имени Чумакова РАН.
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