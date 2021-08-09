Шесть способов избавиться от неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта — проблема, знакомая каждому. Кто-то борется с ней большую часть жизни — таких, по статистике четверть населения планеты, остальные периодически испытывают "прелести" затхлого утреннего дыхания.

Производители зубной пасты и ополаскивателей заставляют нас думать, что единственное лекарство от неприятного запаха заключается в полоскании рта агрессивными химическими веществами, хотя на самом деле существует множество природных средств для решения этой

Natural News собрал шесть стратегий борьбы с неприятным запахом изо рта раз и навсегда:

Сила воды

Благодаря бактерицидным свойствам слюны рот обладает мощной освежающей способностью. Но когда мы не пьем достаточно жидкости, появляется сухость, создавая идеальную среду для роста и размножения вредных бактерий.

Низкий уровень слюны также позволяет частицам пищи попадать в ловушку между зубами и под деснами, где они становятся готовым источником пищи для этих крошечных организмов. Когда частицы пищи расщепляются, вредные бактерии выделяют газы, которые являются основной причиной неприятного запаха изо рта.

Чтобы бороться с этими проблемами, просто пейте больше воды в течение дня, чтобы ваш рот оставался влажным и находился в режиме борьбы с бактериями.

Размножайте хорошие бактерии

В дополнение к тем "плохим" бактериям, которые вызывают неприятный запах изо рта, ваш рот содержит полезные бактерии, которые помогают пищеварению и борющиеся с микробами и другими патогенами.

Лучший способ "разводить" во рту хорошие бактерии — употреблять больше продуктов, богатых пробиотиками, таких как йогурт с живыми культурами, чай из чайника и ферментированная квашеная капуста или кимчи.

Полюбите цинк

Вы когда-нибудь чувствовали запах тухлого яйца или улавливали запах газа, идущего из горелки вашей плиты до того, как загорается пламя? Это сера, и это также то, что заставляет ваше дыхание пахнуть. Летучие соединения серы высвобождаются, когда эти "плохие" бактерии разрушают частицы пищи во рту.

Цинк работает, нейтрализуя VSC, чтобы они не вызывали запаха.

Петрушка и друзья

Среди трав петрушка, вероятно, является той, которая чаще всего помогает обеспечить свежее дыхание, но есть и другие варианты, которые могут быть столь же эффективными, включая ростки люцерны, одуванчика, укропа, шалфея и фенхеля.

Все эти травы богаты хлорофиллом, который обладает естественными антибактериальными свойствами, убивающими бактерии, вызывающие неприятный запах. На самом деле, еще в 1950 году врачи начали признавать мощную пользу хлорофилла для подавления запаха, как в устранении неприятного запаха изо рта, так и в предотвращении запаха тела.

Многие из этих трав, а также крапива, еще помогают очистить кровь, предотвращая накопление дрожжей и других организмов, которые также могут способствовать галитозу.

Сыроедение

Хрустящие сырые овощи и фрукты помогают удалить зубной налет и частицы пищи, чтобы сохранить ваш рот естественным образом чистым, а поскольку большинство свежих фруктов и овощей имеют высокое содержание воды и помогают стимулировать выработку слюны.

Многие фрукты и овощи также содержат важные питательные вещества, которые помогают бороться с болезнями, вызывающими неприятный запах изо рта.

При выборе продуктов обязательно выбирайте органические фрукты и овощи, чтобы увеличить пользу для здоровья и избежать попадания в организм вредных химических веществ.

Получайте достаточно витамина C

Употребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как цитрусовые, ягоды, перец и дыня, помогает создать умеренно кислую среду, которая негостеприимна для бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта.

Витамин С также может помочь предотвратить заболевание десен и накопление зубного налета.