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Шесть способов избавиться от неприятного запаха изо рта

Здоровье

Неприятный запах изо рта — проблема, знакомая каждому. Кто-то борется с ней большую часть жизни — таких, по статистике четверть населения планеты, остальные периодически испытывают "прелести" затхлого утреннего дыхания.

Шесть способов избавиться от неприятного запаха изо рта

Производители зубной пасты и ополаскивателей заставляют нас думать, что единственное лекарство от неприятного запаха заключается в полоскании рта агрессивными химическими веществами, хотя на самом деле существует множество природных средств для решения этой

Natural News собрал шесть стратегий борьбы с неприятным запахом изо рта раз и навсегда:

Сила воды

Благодаря бактерицидным свойствам слюны рот обладает мощной освежающей способностью. Но когда мы не пьем достаточно жидкости, появляется сухость, создавая идеальную среду для роста и размножения вредных бактерий.

Низкий уровень слюны также позволяет частицам пищи попадать в ловушку между зубами и под деснами, где они становятся готовым источником пищи для этих крошечных организмов. Когда частицы пищи расщепляются, вредные бактерии выделяют газы, которые являются основной причиной неприятного запаха изо рта.

  • Чтобы бороться с этими проблемами, просто пейте больше воды в течение дня, чтобы ваш рот оставался влажным и находился в режиме борьбы с бактериями.

Размножайте хорошие бактерии

В дополнение к тем "плохим" бактериям, которые вызывают неприятный запах изо рта, ваш рот содержит полезные бактерии, которые помогают пищеварению и борющиеся с микробами и другими патогенами.

  • Лучший способ "разводить" во рту хорошие бактерии — употреблять больше продуктов, богатых пробиотиками, таких как йогурт с живыми культурами, чай из чайника и ферментированная квашеная капуста или кимчи.

Полюбите цинк

Вы когда-нибудь чувствовали запах тухлого яйца или улавливали запах газа, идущего из горелки вашей плиты до того, как загорается пламя? Это сера, и это также то, что заставляет ваше дыхание пахнуть. Летучие соединения серы высвобождаются, когда эти "плохие" бактерии разрушают частицы пищи во рту.

  • Цинк работает, нейтрализуя VSC, чтобы они не вызывали запаха.

Петрушка и друзья

Среди трав петрушка, вероятно, является той, которая чаще всего помогает обеспечить свежее дыхание, но есть и другие варианты, которые могут быть столь же эффективными, включая ростки люцерны, одуванчика, укропа, шалфея и фенхеля.

Все эти травы богаты хлорофиллом, который обладает естественными антибактериальными свойствами, убивающими бактерии, вызывающие неприятный запах. На самом деле, еще в 1950 году врачи начали признавать мощную пользу хлорофилла для подавления запаха, как в устранении неприятного запаха изо рта, так и в предотвращении запаха тела.

  • Многие из этих трав, а также крапива, еще помогают очистить кровь, предотвращая накопление дрожжей и других организмов, которые также могут способствовать галитозу.

Сыроедение

Хрустящие сырые овощи и фрукты помогают удалить зубной налет и частицы пищи, чтобы сохранить ваш рот естественным образом чистым, а поскольку большинство свежих фруктов и овощей имеют высокое содержание воды и помогают стимулировать выработку слюны.

Многие фрукты и овощи также содержат важные питательные вещества, которые помогают бороться с болезнями, вызывающими неприятный запах изо рта.

  • При выборе продуктов обязательно выбирайте органические фрукты и овощи, чтобы увеличить пользу для здоровья и избежать попадания в организм вредных химических веществ.

Получайте достаточно витамина C

Употребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как цитрусовые, ягоды, перец и дыня, помогает создать умеренно кислую среду, которая негостеприимна для бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта.

  • Витамин С также может помочь предотвратить заболевание десен и накопление зубного налета.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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