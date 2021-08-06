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Дорого и тошно. На Западе лекарство для диабета применили для борьбы с ожирением

Здоровье

Одно из лекарств от сахарного диабета может быть полезно в борьбе с ожирением.

Дорого и тошно. На Западе лекарство для диабета применили для борьбы с ожирением

Как сообщает телеканал "360", проведенные в Техасском университете клинические исследования подтвердили, что препарат "Лираглутид", используемый для лечения сахарного диабета второго типа, способствует снижению лишнего веса.

В рамках исследований, в которых участвовали 185 человек, 73 из них делали по одному уколу препарата в течение 40 дней. Остальные получали плацебо. При этом от всех участников клинических испытаний требовали заниматься спортом и соблюдать диету.

По итогам исследований выяснилось, что у тех, кому кололи лекарство от диабета, ожирение внутренних органов и брюшной полости уменьшилось в среднем на 12,5%. При этом у тех, кто получал плацебо, жира стало меньше всего на 1,6%.

Однако в России, где "Лираглутид" продают под названиями "Виктоза" и "Саксенда" по цене около 25 тысяч рублей, его эффективность для борьбы с ожирением вызывает сомнение у медиков.

По словам врача-эндокринолога Алексея Калинчева, препарат вызывает легкую тошноту, из-за чего принимающие его люди меньше едят и, как следствие, могут потерять несколько кило.

Реально сбросить лишний вес можно, как считает Калинчев, благодаря корректировке питания, физическим нагрузкам и, лишь иногда — за счет изменения гормонального фона.

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