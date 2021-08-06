Названы самые частые последствия для здоровья после коронавируса

Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН Алла Струценко заявила, что люди, переболевшие коронавирусом, чаще всего сталкиваются с нарушением сна, астенией и шумом в ушах.

"В первую очередь нарушение сна. Люди очень плохо засыпают, плохо просыпаются. Очень грубая астения часто бывает, вестибулярные нарушения, головокружение, шум в ушах и нарушение терморегуляции в виде потливости", — сказала Алла Струценко в беседе с URA. RU.

Врач подчеркнула, что такие функциональные нарушения со временем проходят без лекарств. Однако если оказывать медикаментозную помощь, то они проходят быстрее.

Она добавила, в настоящее время врачи ведут исследования, направленные на выявление последствий коронавируса. Так, эксперты уделяют пристальное внимание изучению инсультов, возникающих после COVID-19.

По словам нейрохирурга Олега Острейко, у переболевших коронавирусом людей может произойти поражение головного мозга.

"Я и снимки видел и читал информацию об этом, но лечащим врачом не был. Да, такие случаи поражения бывают. Что там происходят изменения, это я видел", — подтвердил специалист.

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