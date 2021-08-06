В Сахалинской области 16-летняя девушка умерла от коронавируса

16-летняя девушка умерла от коронавируса в одной из больниц Сахалинской области.

Согласно информации правительства региона, несовершеннолетнюю жительницу одного из сел Тымовского района привезли из местной ЦРБ в инфекционный госпиталь в городе Долинске 31 июля.

По словам главврача медучреждения, девушку доставили к ним в крайне тяжелом состоянии. Ее легкие оказались поражены на 80%. Кроме того, пациентка страдала тяжелым врожденным заболеванием. Во время нахождения в госпитале девушка была на искусственной вентиляции. Несмотря на интенсивную терапию, состояние больной ухудшалось и закончилось летальным исходом.

Глава региона Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным скончавшейся девушки. По словам губернатора, областные власти окажут помощь ее семье.

Напомним, с начала пандемии в Сахалинской области зарегистрировали 27 963 случая COVID-19: 26 028 заболевших выздоровели, 146 скончались.

За последние сутки в регионе заразились коронавирусом 105 человек, зафиксировано пять случаев летального исхода заболевания.

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