Лекарственные растения: что нужно знать о растительных антибиотиках

Бактерии, как правило, рано или поздно вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Но только не к тем, что выросли на грядке — травяные антибиотики действуют таким образом, что устойчивость бактерий становится маловероятной.

Какие растения могут с успехом заменить аптечные препараты, рассказывает статья, опубликованная порталом HealthNews.

Лекарственные растения, в том числе растительные антибиотики, использовались в лечении инфекционных заболеваний с древних времен. Сегодня эффективность многих из них доказана наукой. Хотя механизмы действия на организм "растительных лекарств" до конца не изучены, факт остается фактом:

фитотерапия эффективна в лечении инфекционных заболеваний, и многие растения полезны против болезней.

Растения — "антибиотики"

Чеснок и алоэ вера, используются в качестве природных антибиотиков для облегчения ожогов и инфекций дыхательных путей.

Они укрепляют иммунную систему и даже снижают кровяное давление.

Хотя не все бактерии вредны, различные штаммы одних и тех же бактерий могут вызывать такие симптомы, как диарея и рвота. Природные антибиотики, такие как травы и специи, обладают свойствами, которые минимизируют распространение вредных микробов в организме.

Масло орегано — одно из самых мощных антибактериальных эфирных масел, содержит антибактериальные и противогрибковые соединения, которые делают его эффективным против многих штаммов бактерий.

Бонус:

пробиотики также могут уменьшить количество вредных и устойчивых бактерий, одновременно увеличивая количество полезных бактерий в вашем кишечнике. Исследования показали, что прием пробиотиков не только помогает укрепить вашу иммунную систему, но и важно принимать их после антибиотиков, чтобы пополнить запасы полезных бактерий в вашем организме.

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