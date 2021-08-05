EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
Канделаки ответила обидевшемуся на Захарову немецкому журналисту
Путин призвал правительство быстро реагировать на вопросы в период отпусков
Комик Щербаков выдал себя за молодого Юрия Лозу
Россиянка подала в суд на McDonald's за оскорбление религиозных чувств
Лучшие отели страны на Национальной гостиничной премии 2021
"Вот она Я!" — Бузову с короной на голове обвинили в мании величия
Максим Шугалей — практик, знающий, как работает политика изнутри
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары

Российским медикам разрешили не носить противочумные костюмы в "красной зоне"

Здоровье

Наличие противочумного костюма перестало быть обязательным для российских медиков во время их нахождения в "красной зоне" ковидных госпиталей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Российским медикам разрешили не носить противочумные костюмы в "красной зоне"

По его словам, Роспотребнадзор разрешил врачам использовать как защитную одежду во время пребывания в "красной зоне" комбинезоны, противочумные халаты, а также одноразовые или многоразовые удлиненные хирургические халаты. В некоторых случаях будет достаточно обычного медицинского халата с длинным рукавом.

Кроме того, требуется наличие респираторов, лицевых щитков или медицинских масок, чтобы защитить органы дыхания.

Денис Проценко заявил, что принятое Роспотребнадзором решение об изменении рекомендаций по средствам индивидуальной защиты в "красной зоне" — это "прекрасная новость".

По словам медика, когда пандемия коронавируса только началась, казалось, что нет альтернативы защитным костюмам, которые закрывают все тело. Однако впоследствии выяснилось, что в жару работать в них очень трудно. Кроме того, оказалось, что эти костюмы сложно утилизируются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Осторожно, ПРАВДА! Трезвый анализ COVID-19 от Гундарова
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Россиянка подала в суд на McDonald's за оскорбление религиозных чувств
Лучшие отели страны на Национальной гостиничной премии 2021
"Вот она Я!" — Бузову с короной на голове обвинили в мании величия
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Пригожин победил в многолетней борьбе против Ходорковского
Как Кремль и регионы "сделают" победу ЕР на выборах
Максим Шугалей — практик, знающий, как работает политика изнутри
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
В России время срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж
В МВД назвали количество нелегальных мигрантов в России
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Политика. Новости и аналитика
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Любовь Степушова 08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Путают следы: Тимановскую пересадили с варшавского рейса на венский
Новости спорта
Путают следы: Тимановскую пересадили с варшавского рейса на венский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников