Российским медикам разрешили не носить противочумные костюмы в "красной зоне"

Наличие противочумного костюма перестало быть обязательным для российских медиков во время их нахождения в "красной зоне" ковидных госпиталей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

По его словам, Роспотребнадзор разрешил врачам использовать как защитную одежду во время пребывания в "красной зоне" комбинезоны, противочумные халаты, а также одноразовые или многоразовые удлиненные хирургические халаты. В некоторых случаях будет достаточно обычного медицинского халата с длинным рукавом.

Кроме того, требуется наличие респираторов, лицевых щитков или медицинских масок, чтобы защитить органы дыхания.

Денис Проценко заявил, что принятое Роспотребнадзором решение об изменении рекомендаций по средствам индивидуальной защиты в "красной зоне" — это "прекрасная новость".

По словам медика, когда пандемия коронавируса только началась, казалось, что нет альтернативы защитным костюмам, которые закрывают все тело. Однако впоследствии выяснилось, что в жару работать в них очень трудно. Кроме того, оказалось, что эти костюмы сложно утилизируются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.