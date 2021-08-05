Почему ПЦР-тесты бесполезны при определении штамма коронавируса

Стандартные ПЦР-тесты бесполезны при определении штамма коронавируса. Выявить заболевание они способны. А вот для более точного определения мутации необходимы лабораторные тесты.

"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Стандартный ПЦР-тест определяет заболевание, если оно вызвано штаммом "дельта". Однако для выявления конкретных мутаций необходимы куда более серьезные исследования в лабораторных условиях.

Впрочем, для массового применения это не имеет особого значения, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Исследования в лабораториях имеют в большей степени научное, а не практическое значение.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к властям Москвы с просьбой освободить компании, в которых привиты более 60 процентов сотрудников, от обязанности проводить каждые 15 дней ПЦР-тестирование сотрудников.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, тестировать необходимо не менее десяти процентов сотрудников каждые 15 дней. В АКИТ указывают, что в связи с этим компании несут серьезную финансовую нагрузке уже больше года.

Ну а власти Болгарии на прошлой неделе отменили обязательное тестирование для россиян, которые привиты вакциной "Спутник V". Для тех, кто не привит, надо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный за 72 часа до прибытия.