Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американского гериатрического общества, многие пожилые люди, которые ежедневно принимают таблетки аспирина для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы и предотвращения сердечных приступов и инсультов, делают это напрасно.
Исследователи изучили данные, собранные в период с 2011 по 2018 год от 11 392 взрослых в возрасте 50 лет и старше об их истории сердечно-сосудистых событий и любом использовании аспирина — распространенного безрецептурного нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП).
Использование низких доз аспирина оказалось распространено в пожилом возрасте, причем более 45% в возрасте 75 лет и старше принимали его ежедневно, чтобы помочь предотвратить сердечный приступ или инсульт — стратегия, известная как первичная профилактика.
"Проблема в том, что аспирин помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты у взрослых среднего возраста, но не у пожилых, — говорит ведущий автор исследования Грег Ри, доцент кафедры общественного здравоохранения Медицинской школы Университета Коннектикута в Фармингтоне. — Пожилые люди, у которых раньше не было сердечно-сосудистых заболеваний, не должны принимать аспирин. Лучше сосредоточиться на здоровом питании и физических упражнениях, так как они являются хорошо известными защитными факторами при сердечно-сосудистых заболеваниях”.
Вывод исследователей однозначен:
По данным USPSTF, помогает аспирин людям, чей возраст "в промежутке", да и то, только если
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.