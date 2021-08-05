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Исследование: аспирин не помогает пожилым избежать проблем с сердцем

Здоровье

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американского гериатрического общества, многие пожилые люди, которые ежедневно принимают таблетки аспирина для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы и предотвращения сердечных приступов и инсультов, делают это напрасно.

Исследование: аспирин не помогает пожилым избежать проблем с сердцем

Исследователи изучили данные, собранные в период с 2011 по 2018 год от 11 392 взрослых в возрасте 50 лет и старше об их истории сердечно-сосудистых событий и любом использовании аспирина — распространенного безрецептурного нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП).

Использование низких доз аспирина оказалось распространено в пожилом возрасте, причем более 45% в возрасте 75 лет и старше принимали его ежедневно, чтобы помочь предотвратить сердечный приступ или инсульт — стратегия, известная как первичная профилактика.

"Проблема в том, что аспирин помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты у взрослых среднего возраста, но не у пожилых, — говорит ведущий автор исследования Грег Ри, доцент кафедры общественного здравоохранения Медицинской школы Университета Коннектикута в Фармингтоне. — Пожилые люди, у которых раньше не было сердечно-сосудистых заболеваний, не должны принимать аспирин. Лучше сосредоточиться на здоровом питании и физических упражнениях, так как они являются хорошо известными защитными факторами при сердечно-сосудистых заболеваниях”.

Вывод исследователей однозначен:

  • не нужно ежедневно принимать низкие дозы аспирина для первичной профилактики у взрослых моложе 50 лет или старше 70 лет, поскольку доказательств его пользы для этих возрастных групп недостаточно.

Для кого аспирин - профилактика 

По данным USPSTF, помогает аспирин людям, чей возраст "в промежутке", да и то, только если

  • принимать низкие дозы аспирина ежедневно в течение как минимум десяти лет,
  • нет риска кровотечения, которое является побочным эффектом аспирина — это можно проверить, сдав анализы,
  • возраст от 40 до 75 лет,
  • по крайней мере один сердечно-сосудистый фактор риска: курение, диабет, высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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