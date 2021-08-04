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Невероятно,но факт: алкоголь полезен людям с больным сердцем

Здоровье

Данные о влиянии алкоголя на здоровье сердца весьма неоднозначны. Но новые исследования показывают, что умеренное его употребление может быть не только приемлемым, но и иметь небольшой защитный эффект для людей, живущих с сердечными заболеваниями

Невероятно,но факт: алкоголь полезен людям с больным сердцем

Так утверждают авторы статьи, опубликованной в BMC Medicine .

Результаты исследования, которое, по словам проводивших его ученых, в настоящее время является крупнейшим по изучению влияния алкоголя на людей с существующими сердечно-сосудистыми проблемами, показывают, что легкое или даже умеренное употребление алкоголя снижает риск сердечного приступа, инсульта и смерти для людей с сердечными заболеваниями.

В частности, усреднение между тремя с половиной и семью порциями напитками в неделю (любого вида алкоголя) было связано с уменьшением риска повторения сердечных приступов и смертности по сравнению как с тяжелыми алкоголиками, так и с непьющими.

Если придерживаться нижней части этого диапазона — около трех с половиной напитков порций в неделю -то можно почти вдвое снизить риск возникновения приступа. Если выпивать ежедневно, то этого эффекта нет.

Кратко об исследовании

Респондентами были более 14 тысяч человек, которые уже перенесли инфаркт, инсульт или стенокардию и наблюдались в течение 20 лет.

Результаты еще 12 исследований были добавлены к анализу, чтобы сделать объединенную выборку из более чем 48 тысяч человек, средний возраст которых — 57 лет.

Вывод однозначен:

  • алкоголь может оказывать положительное влияние на здоровье сердца с помощью различных механизмов, начиная от снижения факторов свертывания крови и липидов, антиоксидантной активности или возможных противовоспалительных эффектов.

Осторожность не отменяется

Алкоголь и таблетки
 

"Но есть еще многое, чего мы не знаем, поэтому вместо того, чтобы начать принимать или увеличивать употребление алкоголя для профилактики или лечения сердечных заболеваний лучше все же сесть на диету, выполнять физические упражнения и принимать лекарства по назначению врача — это более эффективные и проверенные подходы", — говорит Ларри Берчетт, доктор медицины, врач отделения неотложной помощи в Беркли, штат Калифорния.

"Это исследование может дать тем, у кого проблемы с сердцем, уверенность в том, что не страшно сделать несколько глотков своего любимого напитка, не чувствуя, что они вредят своему здоровью, -говорит Эммануэла Гакиду, профессор наук о метриках здоровья в Институте метрик и оценки здоровья в Сиэтле. — Если вам действительно нравится время от времени пить алкоголь, важно отметить, что одна порция алкоголя определяется как одно 12-унционное (примерно 340 гр) пиво, один 5-унционный (140 гр) бокал вина или 1 &frac12 унции (43 гр) ликера. Многие алкогольные напитки сегодня бывают больших размеров и могут сильно различаться по объему алкоголя (ABV), поэтому по-прежнему важно быть осторожным с тем, сколько вы на самом деле пьете".

Также важно учитывать другие риски для здоровья, которые вы можете иметь вне сердечно-сосудистых заболеваний. Предыдущие исследования показывают, что потребление алкоголя может увеличить риск таких заболеваний, как проблемы с печенью.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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