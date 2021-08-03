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Россиянам рассказали, как избежать тромбозов после COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Переболевшим COVID-19 необходимо контролировать такой показатель, как свёртываемость крови и периодически делать делать коагулограмму. Причём данный совет относится как к пациентам, у которых "ковид" протекал в лёгкой форме, так и к тем, кто болел тяжело. Эти меры позволят избежать образования тромбозов, сообщил в своём Telegram-канале главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Россиянам рассказали, как избежать тромбозов после COVID-19

В процессе лечения коронавирусным больным назначают препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эти лекарства позволяют защитить организм от образования тромбозов.

Специалист отметил, что назначить данные препараты может только лечащий врач.

Вечорко напомнил о необходимости пить больше воды, чтобы не допустить сгущение крови.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что у пациентов, вылечившихся от COVID-19, высок риск возникновения сердечного приступа, особенно в первые две недели.

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Коронавирус и тромбы в сосудах Нужны ли лекарства?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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