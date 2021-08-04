Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает

Диабет — это заболевание, которое возникает, когда уровень сахара в крови слишком высок и организм не вырабатывает достаточно инсулина, чтобы превратить этот сахар в энергию.

И это встречается гораздо чаще, чем мы думаем:

примерно 1 из 10 человек на планете страдает диабетом,

1 из 5 взрослых даже не знают, что он у них есть.

Как и при любой другой болезни самое важное-это раннее выявление и лечение, которое может помочь если не исцелиться окончательно, то предотвратить осложнения. В случае с диабетом это болезни сердца, инсульт, почечная недостаточность и даже слепота.

Обратите внимание на свои глаза

Многие из нас просто не знают, что здоровье глаз имеет фундаментальное значение для нашего общего благополучия.

Одно исследование - статья по его результатам опубликована на портале mindbodygreen.com – показало, что более 70% людей не проходят ежегодно профилактического осмотра у офтальмолога. И зря.

Связь между здоровьем глаз и диабетом

Обычно люди годами болеют преддиабетом или диабетом, даже не подозревая об этом. Всестороннее обследование глаз может выявить признаки диабета, так как многие симптомы этого заболевания проявляются в наших глазах.

"Как правило, диабет влияет на кровеносные сосуды в нашем организме и ослабляет сосуды в задней части глаз, - сказала Кристин Джой, оптик сети VSP. — Это может вызвать такие симптомы, как размытое или мутное зрение, видение темных пятен или мигающие огни. Если глазной врач достаточно рано уловит эти симптомы, можно предотвратить 95% потери зрения, вызванной диабетом."

Глазные осложнения, связанные с диабетом

"Со временем высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в задней части глаза, что приводит к двум распространенным формам диабетической болезни глаз: диабетической ретинопатии и макулярному отеку—обе из которых считаются предотвратимыми причинами слепоты. Глаукома и катаракта также являются заболеваниями глаз, которые чаще встречаются (и случаются раньше) у людей, живущих с диабетом", - говорит Джой.

Важность комплексного обследования глаз

Хорошей новостью является то, что диабетическое заболевание глаз может быть обнаружено с помощью ежегодного расширенного обследования глаз, которое вы можете запланировать у ближайшего к вам офтальмолога.

Когда глазной врач расширяет ваши зрачки и светит ярким лучом в глаза, он ищет признаки закупорки кровеносных сосудов, утечки жидкости и аномального роста кровеносных сосудов, которые могут указывать на диабет или диабетическую ретинопатию.

На ранних стадиях диабетической болезни глаз вы можете не испытывать никаких симптомов, поэтому проверка глаз может иметь большое значение для раннего выявления и профилактики.





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.