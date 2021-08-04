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Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает

Здоровье

Диабет — это заболевание, которое возникает, когда уровень сахара в крови слишком высок и организм не вырабатывает достаточно инсулина, чтобы превратить этот сахар в энергию.

Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает

И это встречается гораздо чаще, чем мы думаем:

  • примерно 1 из 10 человек на планете страдает диабетом,
  • 1 из 5 взрослых даже не знают, что он у них есть.

Как и при любой другой болезни самое важное-это раннее выявление и лечение, которое может помочь если не исцелиться окончательно, то предотвратить осложнения. В случае с диабетом это болезни сердца, инсульт, почечная недостаточность и даже слепота.

Обратите внимание на свои глаза

Многие из нас просто не знают, что здоровье глаз имеет фундаментальное значение для нашего общего благополучия.

Одно исследование - статья по его результатам опубликована на портале mindbodygreen.com – показало, что более 70% людей не проходят ежегодно профилактического осмотра у офтальмолога. И зря.

Связь между здоровьем глаз и диабетом

Обычно люди годами болеют преддиабетом или диабетом, даже не подозревая об этом. Всестороннее обследование глаз может выявить признаки диабета, так как многие симптомы этого заболевания проявляются в наших глазах.

"Как правило, диабет влияет на кровеносные сосуды в нашем организме и ослабляет сосуды в задней части глаз, - сказала Кристин Джой, оптик сети VSP.  — Это может вызвать такие симптомы, как размытое или мутное зрение, видение темных пятен или мигающие огни. Если глазной врач достаточно рано уловит эти симптомы, можно предотвратить 95% потери зрения, вызванной диабетом."

Глазные осложнения, связанные с диабетом

"Со временем высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в задней части глаза, что приводит к двум распространенным формам диабетической болезни глаз: диабетической ретинопатии и макулярному отеку—обе из которых считаются предотвратимыми причинами слепоты. Глаукома и катаракта также являются заболеваниями глаз, которые чаще встречаются (и случаются раньше) у людей, живущих с диабетом", - говорит Джой.

Важность комплексного обследования глаз

Хорошей новостью является то, что диабетическое заболевание глаз может быть обнаружено с помощью ежегодного расширенного обследования глаз, которое вы можете запланировать у ближайшего к вам офтальмолога.

Когда глазной врач расширяет ваши зрачки и светит ярким лучом в глаза, он ищет признаки закупорки кровеносных сосудов, утечки жидкости и аномального роста кровеносных сосудов, которые могут указывать на диабет или диабетическую ретинопатию.

  • На ранних стадиях диабетической болезни глаз вы можете не испытывать никаких симптомов, поэтому проверка глаз может иметь большое значение для раннего выявления и профилактики.


 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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