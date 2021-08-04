Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает

Диабет — это заболевание, которое возникает, когда уровень сахара в крови слишком высок и организм не вырабатывает достаточно инсулина, чтобы превратить этот сахар в энергию.
И это встречается гораздо чаще, чем мы думаем:
Как и при любой другой болезни самое важное-это раннее выявление и лечение, которое может помочь если не исцелиться окончательно, то предотвратить осложнения. В случае с диабетом это болезни сердца, инсульт, почечная недостаточность и даже слепота.
Многие из нас просто не знают, что здоровье глаз имеет фундаментальное значение для нашего общего благополучия.
Одно исследование - статья по его результатам опубликована на портале mindbodygreen.com – показало, что более 70% людей не проходят ежегодно профилактического осмотра у офтальмолога. И зря.
Обычно люди годами болеют преддиабетом или диабетом, даже не подозревая об этом. Всестороннее обследование глаз может выявить признаки диабета, так как многие симптомы этого заболевания проявляются в наших глазах.
"Как правило, диабет влияет на кровеносные сосуды в нашем организме и ослабляет сосуды в задней части глаз, - сказала Кристин Джой, оптик сети VSP. — Это может вызвать такие симптомы, как размытое или мутное зрение, видение темных пятен или мигающие огни. Если глазной врач достаточно рано уловит эти симптомы, можно предотвратить 95% потери зрения, вызванной диабетом."
"Со временем высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в задней части глаза, что приводит к двум распространенным формам диабетической болезни глаз: диабетической ретинопатии и макулярному отеку—обе из которых считаются предотвратимыми причинами слепоты. Глаукома и катаракта также являются заболеваниями глаз, которые чаще встречаются (и случаются раньше) у людей, живущих с диабетом", - говорит Джой.
Хорошей новостью является то, что диабетическое заболевание глаз может быть обнаружено с помощью ежегодного расширенного обследования глаз, которое вы можете запланировать у ближайшего к вам офтальмолога.
Когда глазной врач расширяет ваши зрачки и светит ярким лучом в глаза, он ищет признаки закупорки кровеносных сосудов, утечки жидкости и аномального роста кровеносных сосудов, которые могут указывать на диабет или диабетическую ретинопатию.
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