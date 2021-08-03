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Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику

Здоровье

Само собой разумеется, что прошедший год оказал огромное давление на психическое здоровье людей во всем мире. Мы не только имеем дело с пандемией, постоянно угрожающей нашему здоровью, но и с изменениями в повседневной жизни, которые уже повлияли на здоровье психическое.

Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику

В новом исследовании, опубликованном в журнале Sport Sciences for Health, исследователи выявили один важный фактор: психику буквально убивает… сидение.

Кратко об исследовании

С меньшим количеством дел из-за нахождения дома люди чаще всего сидят все больше и больше. Ученые хотели посмотреть, как время сидения и физическая активность влияют на психическое здоровье (то есть на эмоциональное и психологическое благополучие).

У них было чуть менее 300 взрослых, заполнявших онлайн-анкеты, где они сообщали о своем времени сидения, уровне физических упражнений и психическом состоянии.

Как отмечает соавтор исследования доктор философии Лиан Азеведо в опубликованном пресс-релизе, "респонденты сидели в течение более длительного периода времени, причем более 50% -от восьми часов в день."

Как оказалось, увеличение времени сидения, может быть одной из самых больших вещей, негативно влияющих на психическое здоровье. Даже люди, которые ежедневно по 30 минут занимались гимнастическими упражнениями, сообщали об ухудшении психического здоровья.

И напротив, те, кто двигался больше, имели значительно лучшее настроение и эмоциональное благополучие.

Азеведо отмечает, что, если вы сидите более восьми часов в день, вы обязательно должны около 60 минут делать физические упражнения.

  • То есть, древний принцип: движение — жизнь — в очередной раз подтвердил свою актуальность.

Доктор Азеведо добавляет, что физическая активность не всегда должна выглядеть как тренировка или бег:

"Просто гулять, особенно в зеленых зонах, очень важно. Любой вид умеренной активности имеет свои преимущества", — говорит она, добавляя, что их исследование показало, что даже хобби и садоводство могут помочь как физически, так и умственно.

Совет врачей

"Если вы обнаружите, что сидите большую часть дня, и это сказывается на вашем уме, хорошая новость заключается в том, что вставание и движение могут иметь большое значение. Независимо от того, выходите ли вы из-за стола на полуденную прогулку, вкладываете деньги в стоячий стол или устанавливаете таймер, чтобы встать и потянуться в течение дня, ваше физическое и психическое здоровье пойдут вам на пользу", — таков общий вывод исследователей.

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