Отличники в России делают прививки от COVID-19 чаще, чем троечники

Опрос проводился в июле, в нем участвовали жители 481 населенного пункта.

По результатам исследования, проведенного в конце июля порталом SuperJob, можно сделать вывод о том, что желание вакцинироваться зависит от школьной успеваемости.

В опросе принимали участие 2500 россиян, имеющих аттестат о среднем образовании.

Оказалось, что среди золотых и серебряных медалистов доля привитых больше, чем среди бывших троечников (46 и 34% соответственно).

Также отличники опережают и "хорошистов" (40 и 36%), но зато "хорошисты" активнее остальных опрошенных стремятся вакцинироваться (31%).

Активнее всех против прививок выступают троечники: 39% из них не хотят делать вакцину от COVID-19.

Ранее ВОЗ включила отказ от вакцинации в перечень глобальных угроз человечеству. На данный момент прививки, по оценкам экспертов, спасают около трех миллионов жизней в год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.