Опрос проводился в июле, в нем участвовали жители 481 населенного пункта.
По результатам исследования, проведенного в конце июля порталом SuperJob, можно сделать вывод о том, что желание вакцинироваться зависит от школьной успеваемости.
В опросе принимали участие 2500 россиян, имеющих аттестат о среднем образовании.
Ранее ВОЗ включила отказ от вакцинации в перечень глобальных угроз человечеству. На данный момент прививки, по оценкам экспертов, спасают около трех миллионов жизней в год.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.