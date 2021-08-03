Психолог объяснила, как справиться с хандрой из-за окончания лета

Летние деньки заканчиваются, из-за чего может развиться хандра. Психолог Наталия Наумова рассказала Москве 24, как побороть это состояние.

В первую очередь специалист подчеркнула, что впереди ещё треть лета, но мы уже думаем о его окончании. Это говорит о неправильном восприятии, с которым необходимо работать. Важный инструмент — планирование.

Планирование помогает больше успеть и при этом не обесценить свои действия. Психолог отметила:

Важно планировать четко по времени, что хотите успеть, и делать это письменно, а не в уме. Этот список дел можно корректировать.

Ещё одна причина хандры — гормональный сбой. По мнению эксперта, нужно обратиться к эндокринологу. Может, повысился уровень кортизола, а серотонин понизился. Для улучшения ситуации есть специальные препараты.

Когда работа с восприятием не приносит пользы, поможет только терапия. Люди с гормональными проблемами страдают из-за плохого настроения.

Ранее Pravda. Ru писала о депрессии и способах справиться с ней. По статистике, этой болезни подвержен каждый пятый городской житель. Спасти может лечебный массаж.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.