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Кардиологи предупредили о риске сердечного приступа после COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

У пациентов, вылечившихся от COVID-19, высок риск возникновения сердечного приступа, особенно в первые две недели.

Кардиологи предупредили о риске сердечного приступа после COVID-19

Причём это относится к пациентам любого возраста, сообщает издание "Новости восточной ленты" со ссылкой на исследование шведских учёных из Университета Умео.

Они проанализировали данные более чем 86 тыс. коронавирусных больных и обнаружили, что у этих пациентов в первые две недели после COVID-19 риск острого инфаркт и инсульта повышается в три раза.

В связи с данным фактом врачи напоминают о необходимости вакцинации от коронавируса.

COVID-19 поражает все органы и системы организма, поэтому даже несмотря на то, что многие люди быстро выздоравливают, у них возникают проблемы со здоровьем.

"Результаты показывают, что острые сердечно-сосудистые осложнения представляют собой важное клиническое проявление Covid-19", — пояснил кардиолог и один из авторов исследования Иоаннис Кацуларис.

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У переболевших коронавирусом врачи отмечают проблемы с сердцем и сосудами
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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