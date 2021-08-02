Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением

Здоровое питание является ключом к поддержанию правильного уровня кровяного давления. Многие минералы, необходимые для регулирования кровяного давления, такие как калий и магний, поступают из различных питательных продуктов. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, то вам не о чем беспокоиться.

Так утверждают авторы статьи, опубликованной медпорталом Health. news

"Если ваш обычный рацион в основном состоит из высоко обработанных продуктов, то вы можете не получать минералы и другие питательные вещества, необходимые для управления кровяным давлением. Если это так, вы рискуете, что повышенное АД приведет к серьезным проблемам со здоровьем", — говорится в материале.

Далее авторы приводят список из пяти пищевых добавок, которые могут снизить кровяное давление.

Калий

Калий поддерживает здоровую функцию мышц и расслабляет стенки кровеносных сосудов, что помогает снизить уровень кровяного давления и защищает от мышечных спазмов. Калий также важен для проведения электрических сигналов в нервной системе и в сердце. Это защищает от нерегулярного сердцебиения.

Калий можно найти во многих продуктах, таких как шпинат, абрикосы и грибы.

Магний

Магний необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме, таких как контроль кровяного давления и здоровая работа мышц и нервов. Магний помогает кровеносным сосудам расслабиться и поддерживает ровное сердцебиение.

Вы также можете получить магний из многих продуктов, таких как листовые овощи, цельные зерна и бобовые.

Пищевые волокна

Специалисты рекомендуют потреблять 25 г клетчатки каждый день. Вы можете получить клетчатку из фруктов, овощей, бобов и семян.

Фолиевая кислота

Считается, что фолиевая кислота снижает уровень кровяного давления, помогая кровеносным сосудам расслабиться. Фолиевая кислота особенно полезна беременным женщинам. Источники фолатов:

капуста (белокочанная, цветная и брокколи),

бобовые,

салат,

шпинат,

зеленый лук,

зеленый горошек,

фасоль,

соя,

свекла,

морковь,

томаты,

мука грубого помола,

хлебобулочные изделия из этой муки,

гречневая и овсяная крупы,

пшено,

дрожжи.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 (CoQ10) — это естественное соединение, вырабатываемое организмом. Он хранится в митохондриях клеток и играет важную роль в клеточной химии.

Эксперты считают, что добавки CoQ10 помогают снизить кровяное давление, предотвращая накопление жировых отложений в артериях, которые могут привести к их затвердению.

Продукты с высоким содержанием CoQ10:

птица,

говядина,

жирная рыба,

орехи,

семена.

Прием добавок может еще больше увеличить количество CoQ10, которое вы получаете из своего рациона.

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