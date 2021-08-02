Здоровое питание является ключом к поддержанию правильного уровня кровяного давления. Многие минералы, необходимые для регулирования кровяного давления, такие как калий и магний, поступают из различных питательных продуктов. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, то вам не о чем беспокоиться.
Так утверждают авторы статьи, опубликованной медпорталом Health. news
"Если ваш обычный рацион в основном состоит из высоко обработанных продуктов, то вы можете не получать минералы и другие питательные вещества, необходимые для управления кровяным давлением. Если это так, вы рискуете, что повышенное АД приведет к серьезным проблемам со здоровьем", — говорится в материале.
Далее авторы приводят список из пяти пищевых добавок, которые могут снизить кровяное давление.
Калий поддерживает здоровую функцию мышц и расслабляет стенки кровеносных сосудов, что помогает снизить уровень кровяного давления и защищает от мышечных спазмов. Калий также важен для проведения электрических сигналов в нервной системе и в сердце. Это защищает от нерегулярного сердцебиения.
Калий можно найти во многих продуктах, таких как шпинат, абрикосы и грибы.
Магний необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме, таких как контроль кровяного давления и здоровая работа мышц и нервов. Магний помогает кровеносным сосудам расслабиться и поддерживает ровное сердцебиение.
Вы также можете получить магний из многих продуктов, таких как листовые овощи, цельные зерна и бобовые.
Специалисты рекомендуют потреблять 25 г клетчатки каждый день. Вы можете получить клетчатку из фруктов, овощей, бобов и семян.
Считается, что фолиевая кислота снижает уровень кровяного давления, помогая кровеносным сосудам расслабиться. Фолиевая кислота особенно полезна беременным женщинам. Источники фолатов:
Коэнзим Q10 (CoQ10) — это естественное соединение, вырабатываемое организмом. Он хранится в митохондриях клеток и играет важную роль в клеточной химии.
Эксперты считают, что добавки CoQ10 помогают снизить кровяное давление, предотвращая накопление жировых отложений в артериях, которые могут привести к их затвердению.
Продукты с высоким содержанием CoQ10:
Прием добавок может еще больше увеличить количество CoQ10, которое вы получаете из своего рациона.
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