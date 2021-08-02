EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пользователи Instagram пристыдили российских блогеров за фото на фоне пожаров
Аргументы без фактов: в США представили доклад об "утечке" коронавируса
"Помойки" и "кондовая история": Собянин высказался о Генплане Москвы
Похищение и убийство мужчины раскрыли в Брянской области
Полуобнажённый Галкин с усами вызвал восхищение публики
Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"
CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод
День ВДВ: поздравление Владимира Путина
Мужа принцессы Евгении заметили с полуобнажёнными моделями на яхте

Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением

Здоровье » Здоровье и профилактика

Здоровое питание является ключом к поддержанию правильного уровня кровяного давления. Многие минералы, необходимые для регулирования кровяного давления, такие как калий и магний, поступают из различных питательных продуктов. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, то вам не о чем беспокоиться.

Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением

Так утверждают авторы статьи, опубликованной медпорталом Health. news

"Если ваш обычный рацион в основном состоит из высоко обработанных продуктов, то вы можете не получать минералы и другие питательные вещества, необходимые для управления кровяным давлением. Если это так, вы рискуете, что повышенное АД приведет к серьезным проблемам со здоровьем", — говорится в материале.

Далее авторы приводят список из пяти пищевых добавок, которые могут снизить кровяное давление.

Калий

Калий поддерживает здоровую функцию мышц и расслабляет стенки кровеносных сосудов, что помогает снизить уровень кровяного давления и защищает от мышечных спазмов. Калий также важен для проведения электрических сигналов в нервной системе и в сердце. Это защищает от нерегулярного сердцебиения.

Калий можно найти во многих продуктах, таких как шпинат, абрикосы и грибы.

Магний

Магний необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме, таких как контроль кровяного давления и здоровая работа мышц и нервов. Магний помогает кровеносным сосудам расслабиться и поддерживает ровное сердцебиение.

Вы также можете получить магний из многих продуктов, таких как листовые овощи, цельные зерна и бобовые.

Пищевые волокна

Специалисты рекомендуют потреблять 25 г клетчатки каждый день. Вы можете получить клетчатку из фруктов, овощей, бобов и семян. 

Фолиевая кислота

Считается, что фолиевая кислота снижает уровень кровяного давления, помогая кровеносным сосудам расслабиться. Фолиевая кислота особенно полезна беременным женщинам. Источники фолатов:

  • капуста (белокочанная, цветная и брокколи),
  • бобовые,
  • салат,
  • шпинат,
  • зеленый лук,
  • зеленый горошек,
  • фасоль,
  • соя,
  • свекла,
  • морковь,
  • томаты,
  • мука грубого помола,
  • хлебобулочные изделия из этой муки,
  • гречневая и овсяная крупы,
  • пшено,
  • дрожжи.

 Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 (CoQ10) — это естественное соединение, вырабатываемое организмом. Он хранится в митохондриях клеток и играет важную роль в клеточной химии.

Эксперты считают, что добавки CoQ10 помогают снизить кровяное давление, предотвращая накопление жировых отложений в артериях, которые могут привести к их затвердению.

Продукты с высоким содержанием CoQ10:

  • птица,
  • говядина,
  • жирная рыба,
  • орехи,
  • семена.

Прием добавок может еще больше увеличить количество CoQ10, которое вы получаете из своего рациона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Болезни сердца: как уменьшить риски?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"
CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод
Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением
День ВДВ: поздравление Владимира Путина
Мужа принцессы Евгении заметили с полуобнажёнными моделями на яхте
Лидер Перу хочет уехать из дворца. Но пока придётся остаться
Ротвейлер покусал младенца и его четырёхлетнюю сестру в Подмосковье
Трагедия в Краснодарском крае: семья погибла после вакцинации. Совпадение?
Голос с экрана: власти США придумали способ продвижения вакцинации
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников